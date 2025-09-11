Carrapato-estrela: risco à saúde humana e atenção redobrada com os pets

Com a chegada dos meses mais quentes e secos, como setembro, aumenta o alerta para infestações por carrapatos, especialmente o carrapato-estrela, conhecido por transmitir a febre maculosa, uma doença grave e potencialmente fatal para humanos.

Embora muitas pessoas não saibam, os cães também podem ser infectados pela bactéria causadora da febre maculosa. No entanto, é importante destacar que os casos sintomáticos em cães são extremamente raros. A grande preocupação está no fato de que o animal pode carregar o carrapato contaminado e servir de ponte para que ele chegue até os humanos, inclusive dentro de casa.

Por isso, a prevenção é fundamental. E ela começa com a escolha correta dos produtos antiparasitários.

Existem diferentes tipos de produtos no mercado, e cada um atua de maneira específica:

-Produtos que eliminam o carrapato após a fixação: comprimidos como Bravecto®, NexGard® e Simparic® contêm isoxazolinas, que matam o parasita após ele picar e começar a se alimentar do sangue do animal. São altamente eficazes, mas não impedem que o carrapato suba e entre em contato com o pet.

-Produtos com efeito repelente: coleiras como Seresto® e Scalibor®, além de pipetas com permetrina (como Exspot® e Advantix®), possuem ação repelente e excito-repelente. Isso reduz a chance de o carrapato se fixar ou se alimentar, mesmo que ele entre em contato com o animal. A eficácia pode variar de acordo com a formulação, pelagem do animal e carga parasitária do ambiente.

-Sprays naturais com óleo de neem: podem ser usados antes dos passeios como medida complementar, especialmente em pets sensíveis a medicamentos convencionais. Tem ação repelente, pode ser usado no corpo todo, porém a eficácia é mais curta, exigindo reaplicações frequentes.

Mesmo com proteção, é essencial verificar o corpo do animal ao retornar de passeios em locais de risco. Carrapatos preferem se fixar em regiões escondidas como orelhas, axilas e entre os dedos. Ao menor sinal de infestação, procure orientação veterinária.

Se o seu cão apresenta febre, apatia ou sangramento, não descarte a possibilidade de doenças transmitidas por carrapatos ainda que a febre maculosa em cães seja rara, outras enfermidades como erliquiose e babesiose são mais frequentes e igualmente perigosas.

No Buddy Vet Club, temos acompanhamento contínuo da saúde do seu pet e oferecemos orientação sobre os melhores métodos de prevenção, além de descontos em produtos e serviços. Protegendo seu cão, você protege sua casa.

Dra Cinthia Murias

Médica Veterinária CRMV 27.622/SP

Buddy Clube de Saúde para Pets Instagram: @planobuddy www.buddyvetclub.com

(19) 99655-4114