Carreta com 35 toneladas de carne roubada é localizada em Jaguariúna

Uma carreta carregada com cerca de 35 toneladas de carne, roubada na região de Campinas, foi localizada abandonada no bairro Bom Jardim, em Jaguariúna, nesta quinta-feira (21).

Equipes da Guarda Civil Municipal foram acionadas e confirmaram que a carga, destinada à exportação, tem valor milionário. A mercadoria foi recuperada e deve ser devolvida à empresa responsável após os trâmites legais.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura a identidade dos envolvidos e o destino que seria dado ao carregamento.