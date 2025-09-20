Chitãozinho & Xororó, Murillo Huff, Lauana Prado e Felipe & Rodrigo agitam a primeira noite do Jaguariúna Rodeo Festival 2025

Nesta sexta-feira (19), o Jaguariúna Rodeo Festival 2025 (JRF), etapa emblemática do Circuito Sertanejo, deu início a sua grande festa. Na noite de estreia, Chitãozinho & Xororó, Murillo Huff, Lauana Prado e Felipe & Rodrigo subiram ao palco do evento com seus maiores sucessos, agitando o público presente e abrindo as celebrações dos 36 anos.



“A gente fica muito feliz de ter começado essa história há tantos anos atrás e agora ter essa nova geração chegando com tanta competência. Eu acho que a música sertaneja vai continuar indo sempre muito além”, comentam Chitãozinho & Xororó. Já Murilo Huff fala sobre a sua primeira vez no JRF: “É uma honra e felicidade enorme. Preparei um show muito especial, com todos os sucessos. É sempre ótimo sentir a energia do público e fazer parte de uma noite inesquecível”, revela.

“Estou em um momento muito importante da minha carreira e tenho sido muito feliz e meu coração sempre está na mão do público. Quanto mais eles estão comigo, mais eu estou com eles. Eu fico completamente entregue, como acontece aqui em Jaguariúna”, declara Lauana Prado. “Estamos muito felizes, vamos gravar o nosso próximo DVD, ‘Velhos Hábitos’, em Mogi das Cruzes, com algumas composições próprias, depois do sucesso do “Nossa Cara”, que atingiu um milhão de streams. Tudo está sendo feito com muito amor, espero que os fãs curtam bastante”, cita a dupla Felipe & Rodrigo.

Esportes – Ranch Sorting, Team Penning e Cutiano



Gabriel Lemos, Eros Matteo e Cauã Pitangueiro

Luiz Henrique Calejuri

Time Meninos do Sertão – Créditos: divulgação

A primeira noite contou com a semifinal das modalidades de Ranch Sorting, Team Penning, Team Penning mirim e Cutiano, um estilo de montaria brasileiro. Na disputa do Ranch Sorting, Everton Cruz e Marcos Antonio da Silva fizeram o melhor tempo, com 30,644 segundos. Já no Team Penning, Gabriel Lemos, Eros Matteo e Cauã Pitangueiro se classificaram como os melhores da noite e terminaram a prova no tempo de 13,713. Na categoria mirim, Leticia Ribeiro, Pedro Santos e Pedro Avancini alcançaram o melhor tempo, com 13,921. Já na modalidade de montaria em cavalos, o Cutiano, a melhor pontuação da noite foi do time “Meninos do Sertão”, com 266,75. A melhor nota individual foi de Luiz Henrique Calejuri, do time Xucros, com a pontuação de 91,50.

Celebridades



Rafa Kalimann – Créditos: @timedefoto

Kenya Sade – Créditos: @timedefoto



Gabriela Versiniani – Créditos: @timedefoto



Gustavo Tubarão – Créditos: @timedefoto



Caio Afiune – Créditos: @timedefoto



Gabi Gobo – Créditos: @timedefoto

Marina Fabris – Créditos: @timedefoto

No Camarote Brahma, a animação foi garantida, com convidados que aqueceram o público antes e depois da arena e reforçaram o clima de celebração. Entre os presentes, estiveram: Rafa Kalimann, Kenya Sade, Gustavo Tubarão, Gabriela Versiani, Caio Afiune, Emily Araújo, Marina Fabris, Gabi Gobo, entre outros.

O Jaguariúna Rodeo Festival segue sua programação nos dias 20, 26 e 27 de setembro, na Red Eventos, em Jaguariúna, e reúne grandes competições de montaria e unir grandes nomes do sertanejo, em uma mistura de estilos e mesclando diferentes gerações ao longo das quatro noites, além das competições. Os ingressos já estão à venda, pela Total Acesso, disponíveis em cinco setores: Arena, Pista Premium, Camarote Super Bull Ballantine’s, Camarote Open Super Bull Ballantine’s e Camarote Brahma.

Line-up – Jaguariúna Rodeo Festival 2025

● 20/09: Jorge & Mateus, Luan Santana, Wesley Safadão

● 26/09: Bruno & Marrone, Ana Castela, Natanzinho Lima, Diego & Arnaldo

● 27/09: Kacey Musgraves (estreia no Brasil), Zé Neto & Cristiano, Nattan, Dennis

Serviço – Jaguariúna Rodeo Festival 2025

Data: 19, 20, 26 e 27 de setembro

Endereço: Red Eventos – Av. Antártica, 1530 – Santa Úrsula, Jaguariúna – SP, 13918-000

Ingressos: Total Acesso

Sobre o Jaguariúna Rodeo Festival

Celebrando 36 anos em 2025, o Jaguariúna Rodeo Festival faz parte do Circuito Sertanejo e é organizado pela Diverti. O evento reúne os maiores nomes do sertanejo brasileiro na cidade de Jaguariúna, em São Paulo, em quatro dias de festa, e, além de shows inesquecíveis, traz as principais provas de arena do país e estrutura impecável, distribuída em cinco setores e mais de 400.000 m².

Sobre o Circuito Sertanejo

O Circuito Sertanejo é a maior plataforma de shows do Brasil e reúne os seis principais eventos de música sertaneja do país: Expo Londrina, Ribeirão Rodeo Music, Pedro Leopoldo Rodeio Show, Festa do Peão de Boiadeiro Barretos, Jaguariúna Rodeo Festival e Caldas Country Festival. A iniciativa é fruto das parcerias entre Together – unidade de negócios da Ambev, que atua como facilitadora no mercado de grandes eventos, conectando pessoas, soluções e serviços – e a Diverti – empresa do Grupo DVT com mais de 30 anos de experiência e atuação na indústria do entretenimento.

Sobre o Grupo DVT

O Grupo DVT é um grupo empresarial que gera negócios a partir do entretenimento. Suas empresas oferecem soluções completas na gestão de marcas e eventos, com competências que abrangem desde a criação e produção de eventos até a operação de alimentos e bebidas, gestão de dados, marketing de influência, tecnologia e ativações de marcas. Com mais de 30 anos de atuação no mercado e sede em São Paulo, o Grupo DVT é um dos mais completos grupos de entretenimento e negócios do Brasil. Isso porque acredita na conexão entre marcas e públicos a partir da criação de experiências que geram resultados. Para cumprir essa missão, o grupo conta com um portfólio de marcas reconhecidas nacionalmente, como Circuito Sertanejo, Jaguariúna Rodeo Festival, Caldas Country Festival, Camarote Bar Brahma e Coala Festival. Fazem parte do Grupo DVT as empresas Diverti, Total Acesso, Cooler DVT, Clan DVT, Coala Music e Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano (ICDH)