Cinco escolas municipais vão participar da Semana da Pátria com a presença dos atiradores do TG
Com objetivo de incentivar o patriotismo e a formação da cidadania, cinco escolas da rede municipal de ensino vão participar da Semana da Pátria, entre os dias 1º e 5 de setembro, em alusão ao Dia da Independência, data comemorada no Brasil no dia 7 de setembro. A ação será promovida por meio das Secretarias Municipais de Cultura e da Educação.
As atividades visam celebrar a história e a identidade nacional, envolvendo alunos, professores e a comunidade escolar. Em Mogi Guaçu, vão participar a Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Profª. Guilhermina Lopes Rodrigues, no Jardim Hedy; e as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) Profª. Maria Júlia Bueno, na Vila São Carlos; Antonio Giovani Lanzi, na Vila Paraíso; Cleonice Aparecida da Cruz Kilburn Thiele, no Jardim Ypê I; e Alice de Campos Silva, no Jardim Novo II.
As solenidades de hasteamento das bandeiras começarão a partir das 8h e serão realizadas uma por dia em cada escola, de acordo com a agenda organizada entre as Pastas envolvidas. Nestas ocasiões, as unidades escolares receberão parte do contingente de atiradores do Tiro de Guerra (TG) de Mogi Guaçu para o hasteamento das bandeiras e execução dos Hinos Nacional, da Independência e de Mogi Guaçu.
O secretário de Cultura, André Sastri, ressaltou a importância de desenvolver com os estudantes atividades de valorização das instituições democráticas. “Esta é uma excelente oportunidade para que os estudantes façam uma reflexão sobre dia histórico da Independência do Brasil”, falou.
Além disso, no domingo, 7 de setembro, data de celebração dos 203 anos de Independência do Brasil, acontecerá o tradicional desfile cívico-militar na Avenida dos Trabalhadores a partir das 8h.
Semana da Pátria
01/09/2025
EMEF Profª. Maria Júlia Bueno, na Vila São Carlos
02/09/2025
EMEB Profª. Guilhermina Lopes Rodrigues, no Jardim Hedy
03/09/2025
EMEF Antonio Giovani Lanzi, na Vila Paraíso
04/09/2025
EMEF Cleonice Aparecida da Cruz Kilburn Thiele, no Jardim Ypê I
05/09/2025
EMEF Alice de Campos Silva, no Jardim Novo II