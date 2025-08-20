Cinco escolas municipais vão participar da Semana da Pátria com a presença dos atiradores do TG

Com objetivo de incentivar o patriotismo e a formação da cidadania, cinco escolas da rede municipal de ensino vão participar da Semana da Pátria, entre os dias 1º e 5 de setembro, em alusão ao Dia da Independência, data comemorada no Brasil no dia 7 de setembro. A ação será promovida por meio das Secretarias Municipais de Cultura e da Educação.

As atividades visam celebrar a história e a identidade nacional, envolvendo alunos, professores e a comunidade escolar. Em Mogi Guaçu, vão participar a Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Profª. Guilhermina Lopes Rodrigues, no Jardim Hedy; e as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) Profª. Maria Júlia Bueno, na Vila São Carlos; Antonio Giovani Lanzi, na Vila Paraíso; Cleonice Aparecida da Cruz Kilburn Thiele, no Jardim Ypê I; e Alice de Campos Silva, no Jardim Novo II.

As solenidades de hasteamento das bandeiras começarão a partir das 8h e serão realizadas uma por dia em cada escola, de acordo com a agenda organizada entre as Pastas envolvidas. Nestas ocasiões, as unidades escolares receberão parte do contingente de atiradores do Tiro de Guerra (TG) de Mogi Guaçu para o hasteamento das bandeiras e execução dos Hinos Nacional, da Independência e de Mogi Guaçu.

O secretário de Cultura, André Sastri, ressaltou a importância de desenvolver com os estudantes atividades de valorização das instituições democráticas. “Esta é uma excelente oportunidade para que os estudantes façam uma reflexão sobre dia histórico da Independência do Brasil”, falou.

Além disso, no domingo, 7 de setembro, data de celebração dos 203 anos de Independência do Brasil, acontecerá o tradicional desfile cívico-militar na Avenida dos Trabalhadores a partir das 8h.

Semana da Pátria

01/09/2025

EMEF Profª. Maria Júlia Bueno, na Vila São Carlos

02/09/2025

EMEB Profª. Guilhermina Lopes Rodrigues, no Jardim Hedy

03/09/2025

EMEF Antonio Giovani Lanzi, na Vila Paraíso

04/09/2025

EMEF Cleonice Aparecida da Cruz Kilburn Thiele, no Jardim Ypê I

05/09/2025

EMEF Alice de Campos Silva, no Jardim Novo II