CNA Jaguariúna Halloween Country 2025

Neste dia 31, sexta feira, a partir das 17h30, os alunos do CNA Jaguariúna vão celebrar a divertidíssima data do Halloween em uma festa com muita curtição, brincadeiras e comes e bebes.

Uma das datas mais tradicionais do calendário da língua inglesa, o Halloween ao longo dos anos tem se tornado, mais e mais, uma festa que traz as brincadeiras e fantasias para famílias e principalmente para jovens e adolescentes. E o CNA Jaguariúna, como faz todos os anos, vai receber seus alunos para muita diversão.

“É uma data muito tradicional que no Brasil cresce a cada ano muito pela influência das escolas de idiomas como o CNA. E nossos alunos sempre demandam uma festa para a gente brincar e se divertir”, comenta Silvia Azevedo, diretora do CNA Jaguariúna. “Os alunos inclusive podem trazer amigos, mesmo que não sejam alunos do CNA.”

E neste ano em particular, aderindo à campanha da Prefeitura de Jaguariúna de “Jaguariúna – Capital Country do Brasil”, o tema do Halloween CNA 2025 será o Halloween Country. “Estamos convidando todos os alunos para colocarem adereços do mundo country em suas fantasias e pinturas. É uma forma de divulgar e conscientizar as crianças, jovens e adultos sobre uma campanha tão importante para nossa cidade”, pontua Silvia.

SERVIÇO

CNA HALLOWEEN COUNTRY 2025

Local: CNA JAGUARIÚNA

Rua Amapá, 23/33 – Tel. 19 9 8924-3907

Horário: a partir das 17h30

Ingresso: Reservas na secretaria da escola ou telefone. Valor de R$ 20,00