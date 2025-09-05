CNA Jaguariúna participa do McDia Feliz pelo terceiro ano consecutivo e leva alegria à campanha solidária

Pelo terceiro ano consecutivo, a equipe do CNA Jaguariúna marcou presença no McDia Feliz, a maior campanha nacional do McDonald’s voltada à arrecadação de fundos para causas sociais. O evento, realizado no sábado, 23 de agosto, reuniu voluntários e apoiadores em todo o país, e, em Jaguariúna, contou com a participação animada e engajada dos colaboradores da escola de idiomas.

Com uma proposta que vai além da solidariedade, a ação transformou o restaurante McDonald’s da cidade em um espaço de diversão e acolhimento. A equipe do CNA promoveu brincadeiras, jogos, sorteios e atividades lúdicas, encantando crianças e adultos que passaram pelo local. A atmosfera festiva foi complementada por uma decoração especial, com balões personalizados do CNA e do McDia Feliz, reforçando o espírito alegre e colaborativo da data.

A campanha McDia Feliz, criada em 1988, destina a renda líquida obtida com a venda dos sanduíches Big Mac, no dia do evento, a instituições que apoiam crianças e adolescentes com câncer, por meio da Casa Ronald McDonald. Além da compra dos lanches, o público pode contribuir com a causa por meio de doações diretas e aquisição de produtos temáticos da campanha.

A participação ativa do CNA Jaguariúna reafirma o compromisso da escola com a responsabilidade social e o envolvimento com a comunidade local. Ao lado do McDonald’s Jaguariúna, a instituição mostrou que solidariedade, educação e empatia caminham juntas, e que, com pequenas atitudes, é possível transformar a realidade de quem mais precisa.