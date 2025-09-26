Com colaboradores e associados, Sicredi Dexis comemora 40 anos e entrega 5 apartamentos

No estado de São Paulo, associados da cidade de Leme e São Sebastião da Grama foram premiados durante a celebração de aniversário com R$ 500 mil cada.

A Sicredi Dexis celebrou seus 40 anos com um grande evento realizado nesta quinta-feira (25), reunindo cerca de 7 mil pessoas em Maringá e nas 112 agências da cooperativa de crédito no Paraná e em São Paulo. A festa foi transmitida ao vivo pelo YouTube e teve como ponto alto a revelação dos ganhadores dos cinco imóveis avaliados em R$ 500 mil cada, totalizando R$ 2,5 milhões em prêmios.

Em São Paulo, os contemplados foram Silvia Pereira de Mello Moussi, de São Sebastião da Grama, e Marco Aurélio Gallo, de Leme. Cada premiado também indicou uma entidade social de sua cidade para receber R$ 15 mil, que foram a Associação dos Autistas de São Sebastião da Grama e Clube dos Rotarianos de Leme, respectivamente.

A cerimônia foi marcada por emoção, surpresas e reconhecimento à trajetória da cooperativa. Em Maringá, cidade onde foi fundada a instituição, estiveram presentes autoridades, presidentes de cooperativas e representantes do Sistema Sicredi. O presidente da Sicredi Dexis, Wellington Ferreira, destacou o significado do momento. “Hoje é um dia de orgulho e gratidão. É um momento extremamente importante e de reconhecimento a todos os que ajudaram na construção desta história”.

Ele lembrou momentos difíceis, como nas mudanças de moedas brasileiras e o início da cooperativa. “Construímos esta história pela força e compreensão do associado, que acreditou na cooperativa. Fomos ambiciosos de acreditar que poderíamos competir com grandes bancos, e hoje oferecemos aos associados tudo que os bancos têm com a diferença de que somos donos do negócio. Somos fortes porque estamos juntos e pensamos no bem comum”, afirmou.

Em Leme, a gerente da agência local, Marcela Pinaffi, que assumiu a unidade há apenas 100 dias, descreveu a alegria de acompanhar de perto a conquista de um associado da cidade. “O município já conquistou diversos prêmios ao longo dos anos na Campanha União Solidária. Dessa vez, para conseguir fazer uma surpresa para o ganhador, eu tive que disfarçar e convidá-lo explicando que ele estava em uma lista com 10 nomes de possíveis premiados”.

A estratégia deu certo, porque o casal Marília Bertanha Gallo e Marco Aurélio Gallo adiaram uma viagem com uma sobrinha acreditando que a insistência da gerente era simplesmente por ser um evento importante para agência, e que apenas queriam a presença deles. Gallo não desconfiou nem quando pediram para indicar uma entidade para receber R$ 15 mil, pois imaginou que isso havia sido pedido para todos da lista.

O contemplado em Leme abriu sua conta PJ na Sicredi Dexis durante a pandemia da Covid-19 e hoje celebra a sorte inesperada. “Acho que a ficha ainda vai cair. Estou muito feliz e grato à Sicredi Dexis”, disse. Sua esposa completou: “Eu ainda brinquei para nos arrumarmos para buscar a chave do nosso apartamento. Porém, realmente não imaginava que seríamos os ganhadores. Normalmente participamos de campanhas e nunca somos contemplados. Esse dinheiro não poderia ter chegado em hora melhor. Nós temos alguns projetos e ele será muito bem-vindo”, afirmou.

Já o representante do Clube dos Rotarianos de Leme, Rogério Ganel, ressaltou o impacto social da doação. “Agradecemos ao Marco e a Sicredi Dexis por este presente. Nós já conhecemos o trabalho social da cooperativa com o União Solidária. Aliás, neste ano voltamos a vender os cupons e temos uma perspectiva de conseguir R$ 10 mil. Agora, com mais esse valor de R$ 15 mil destinado à entidade, poderemos adquirir ainda mais cadeiras de rodas para ajudar as pessoas da nossa cidade”, disse. Segundo ele, a instituição possui atualmente 200 cadeiras de rodas, todas emprestadas, e a doação fará grande diferença para ampliar o atendimento.

Sérgio Gentilin, Superintendente de Operações da cooperativa, ressaltou a importância da campanha e da celebração. “A cooperativa não poderia deixar passar em branco seus 40 anos de história. A gente preparou essa campanha para que fosse a melhor e maior de todos os tempos e tudo foi feito com muito carinho”, relatou. De acordo com Gentilin, a cooperativa está nos municípios fazendo negócios e sendo relevante para os associados. “Nosso propósito é ser um elemento de prosperidade na comunidade. Então, este é nosso maior trunfo. A campanha vem para presentear os associados”, disse.

Ele também destacou o lançamento do livro comemorativo “A Multiplicação dos Talento”, de autoria de Wilhan Santin. “Esse momento é muito especial, pois também lançamos um livro em celebração aos 40 anos da Sicredi Dexis. A publicação conta a história da cooperativa e de alguns colaboradores. Tive a honra de ter uma história citada, que ocorreu quando eu ainda era gerente de Floraí/PR e fiz uma contratação muito bem sucedida”, compartilhou.

São Sebastião da Grama

Já no município de São Sebastião da Grama, a professora aposentada Silvia Pereira de Mello Moussi foi a ganhadora do apartamento de R$ 500 mil. “A ficha ainda não caiu. Me pediram para participar do evento e, como moro em frente a agência, não tive como negar o convite, mas jamais poderia esperar por isso. Minha primeira reação foi ligar pra minha filha para contar a novidade”, afirmou a professora de artes já aposentada.

O Superintendente de Negócios da Sicredi Dexis, Renato Amaral, esteve presenta e elogiou a forma como a premiação foi realizada. “Transparência e seriedade são pilares do nosso modelo de atuação, e isso acontece constantemente na cooperativa, desde a prestação de contas até um sorteio, sempre priorizando uma gestão que garanta segurança e espelhe confiança para os associados”, ratificou.

Marina Andrade Toniato, que gerencia a agência de São Sebastião da Grama também se sentiu premiada. “Como gerente sinto que é muito importante devolver para a comunidade a confiança depositada na instituição e nada melhor que um prêmio como esse para mostrar como somos relevantes para a comunidade em que estamos inseridos”, disse a gerente que assumiu o cargo há dois meses.

Os gerentes regionais da Sicredi Dexis no estado de São Paulo também reforçaram a relevância histórica da data. Para Édipo Fratucci, gerente do Centro Leste Paulista, a marca de quatro décadas representa conquistas coletivas. “Esse é um momento único, não são todas as instituições que conseguem chegar nessa marca com robustez. Quando olhamos para trás, percebemos tudo o que conquistamos e crescemos. Isso se deve ao nosso modelo de negócio, que tem como proposta olhar para os nossos associados e desenvolver a comunidade por meio da nossa atuação como cooperativa, bem como através dos nossos projetos sociais. Até o mote da campanha deste ano de aniversário tem relação com isso: ‘Muda a vida da gente’”, declarou.

Na mesma linha, Carlos Eduardo Prates Vieira, gerente do Centro Paulista, destacou a evolução da cooperativa. “As primeiras campanhas tinham como prêmios bicicletas e televisores e hoje a Sicredi Dexis consegue presentear os associados e colaboradores do União Solidária com carros e apartamentos. Hoje estamos entregando o valor de um imóvel de R$ 500 mil, então, é muito gratificante neste momento de aniversário observar a trajetória que tivemos e saber que fizemos parte dessa história. Como costuma dizer nosso presidente, nós atravessamos essa ponte da construção e chegamos aqui. Por isso, para nós, é muito forte o senso de pertencimento”, afirmou.

Para Daniela Doval, gerente da Regional Norte, a cooperativa tem um sólido histórico de crescimento e desenvolvimento que reforça a natureza democrática do sistema. “São ações como essa que mostram a importância de um modelo cooperativista em que todos os associados têm a mesma importância e igualdade. O Sicredi Dexis cresce assim há 40 anos e essa é a essência do cooperativismo que queremos continuar semeando”.

Presidente da Associação dos Autistas de São Sebastião da Grama, Mauricio Aparecido Barbosa, agradeceu muito a ajuda que irá receber por ter sido a entidade indicada pela ganhadora do apartamento. “É um reconhecimento importante pois ainda somos pequenos, mas esse é um valor que irá contribuir muita com o acolhimento psicólogo e terapêutico que oferecemos para as mais de 40 crianças atendidas”, informou.

Demais ganhadores

Além de Silvia Moussi (São Sebastião da Grama/SP) e Marco Aurélio (Leme/SP), também receberam o valor de um imóvel (R$ 500 mil): Olairton Marcos, de Maringá/PR; Édson Ferreira, de Cianorte/PR; e Leonardo Krauze, de Bela Vista do Paraíso/PR. Todos são associados da Sicredi Dexis e contaram com números da sorte para a campanha promocional que celebrou os 40 anos da cooperativa.

Já as entidades sociais contempladas foram: Associação dos Autistas, de São Sebastião da Grama; Associação dos Rotarianos, de Leme; Marev, de Maringá; Apae de Cianorte e Paróquia Santa Margarida de Cortona, de Bela Vista do Paraíso.

A Sicredi Dexis

Maior cooperativa do Sistema Sicredi, que abrange 103 cooperativas em todo o Brasil, a Sicredi Dexis registra expansão acelerada, dobrando de tamanho a cada três anos. Tem 113 agências distribuídas por 109 municípios no Norte e Noroeste do Paraná, Norte Paulista, Centro-Leste Paulista e Centro Paulista, atende a mais de 250 mil associados e se relaciona com mais de 375 mil pessoas, incluindo poupadores e cotitulares. Esse crescimento é impulsionado por uma equipe de aproximadamente 1,5 mil colaboradores, que garantem um atendimento próximo e humano.