Com transmissão ao vivo pela internet, Diálogos na Educação debate reconstrução de vínculos entre educadores, famílias e comunidade

Fórum gratuito terá palestra de abertura do psicólogo e escritor Alexandre Coimbra, seguida de mesa redonda com profissionais da educação

Estão abertas as inscrições para o Fórum Diálogos na Educação, que acontecerá no dia 20 de maio, a partir das 9h, com o tema “Tu me ensinas que eu te ensino”. O evento gratuito voltado a educadores da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II da rede pública terá transmissão pela internet, ao vivo, entre 9h e 12h30.

Há vagas presenciais limitadas no tradicional Theatro Pedro II, em Ribeirão Preto, onde será realizado o Fórum. Educadores, professores e gestores podem se inscrever pelo link: https://www.eptickets.com.br/events/14 e receberão, ao final, um certificado de participação. As inscrições para o encontro presencial seguem até 19 de maio ou até o preenchimento das vagas.

O tema “Tu me ensinas que eu te ensino” surgiu a partir de Rodas de Conversa com educadores, que evidenciaram desafios crescentes no cotidiano escolar. Entre eles, a sobrecarga de trabalho e a ampliação de responsabilidades, a percepção de que a escola e os professores são responsabilizados sozinhos pela formação integral dos alunos e a sensação de desamparo. Também foram relatados o enfraquecimento do vínculo com as famílias, o aumento de conflitos e de casos de intolerância — como racismo, homofobia e capacitismo —, além das dificuldades pedagógicas e estruturais para a inclusão de estudantes com deficiência.

“A proposta do tema reforça a educação como um processo coletivo, baseado no diálogo, na escuta e na corresponsabilidade entre professores, alunos, famílias e comunidade. Vamos abordar também a saúde mental, um dos pontos recorrentes nas Rodas de Conversa, além do respeito à diversidade e os conflitos no ambiente escolar”, explica Renata Coutinho Nogueira, gerente do Instituto EP.

Programação da manhã

A transmissão das atividades no período da manhã será feita pelo site Diálogos na Educação . O evento contará com tradução em libras e audiodescrição como recursos de acessibilidade.

No início do evento será apresentado o projeto vencedor do Concurso Cultural Boas Práticas na Educação, realizado pelo Instituto EP. O educador vencedor receberá um prêmio de R$ 6 mil, mesmo valor a ser entregue à escola onde o projeto é realizado.

Na sequência, o psicólogo e escritor Alexandre Coimbra fará a palestra de abertura, abordando os temas ansiedade, solidão e esperança, presentes na jornada dos professores e educadores. Autor de best-sellers como “Toda ansiedade merece um abraço”, “Cartas de um terapeuta para seus momentos de crise”, “A exaustão no topo da montanha” e “De mãos dadas”, sobre luto, em coautoria com Cláudio Thebas, Coimbra participou por mais de quatro anos do programa “Encontro com Fátima Bernardes”, falando sobre saúde mental para toda a população brasileira.

A programação seguirá com uma mesa redonda com a participação do historiador Regis Marques, especialista em educação para a não violência, diretor da Escola Estadual Parque dos Sonhos em Cubatão, reconhecida no ano passado como a melhor escola do mundo em superação de adversidades; da educadora Jussara Santos, coautora de Educação Antirracista, que compõe o Currículo da Cidade de São Paulo, e autora de “Democratização do colo: Educação antirracista para e com bebês e crianças pequenas”; e da professora Elaine Assolini, que atua na USP de Ribeirão Preto, com pesquisas voltadas à alfabetização, letramento, leitura, escrita, autoria e formação de professores.

Atividades no período da tarde

A partir das 14h, grupos de trabalho se reunirão de forma presencial no Theatro Pedro II e no Centro Cultural Palace para aprofundar, de forma prática, diferentes aspectos dentro do tema principal do evento. As vagas para os grupos são exclusivas para convidados e já estão preenchidas. Os facilitadores que irão conduzir os grupos são:

Grupo Mediação de Leitura: lendo juntos, novos livros e novos mundos: Isabela Vilela, especialista em literatura para infância

Grupo Encontro Brincante: Vera Xavier, especialista em Pedagogia da Cooperação e Diversidade

Grupo Grafismo Africano: Adelson Santos, mestre em Educação e especialista em Educação para Relações Étnico-raciais

Grupo Vínculo Inclusivo: Luciana Cury, mestre em Educação, Direito Educacional, Escolarização e Diversidade.