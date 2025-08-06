Concerto gratuito “Tons do Brasil” leva música instrumental a Piracicaba

Um espetáculo emocionante que transforma grandes sucessos da MPB em versões sinfônicas inéditas, levando cultura e emoção ao coração do interior paulista.

A música tem o poder de emocionar, conectar e transformar realidades. Com essa essência, nasce o Tons do Brasil, um projeto que levará ao interior paulista uma experiência sonora única: concertos instrumentais com grandes sucessos da Música Popular Brasileira (MPB), interpretados pela Orquestra Lyra Mojimiriana, sob a regência do Maestro Carlos Lima, em um concerto especial inédito.

A cidade de Piracicaba receberá o espetáculo no dia 16 de agosto (sábado), como parte das comemorações do aniversário da cidade. A apresentação acontecerá no Engenho Central de Piracicaba, localizado na Av. Maurice Allain, 454 – Nova Piracicaba, com início às 19h, e entrada gratuita.

Com um repertório vibrante, que passeia por samba, MPB, bossa nova e pop rock, o Tons do Brasil tem como missão valorizar a riqueza da música brasileira de forma inovadora. A união de instrumentos de diferentes tipos cria um espetáculo grandioso, revelando novas nuances de canções já consagradas.

De Ribeirão Preto a Piracicaba, passando por Indaiatuba, Holambra, Limeira, Morungaba, Monte Alegre do Sul, Ubatuba, São João da Boa Vista e Amparo, o Tons do Brasil promete encantar públicos de todas as idades com apresentações gratuitas realizadas em praças e teatros, democratizando o acesso à música instrumental e promovendo um verdadeiro encontro de gerações.

Mais do que um simples entretenimento, o projeto busca despertar no público o apreço pela música instrumental, ampliando horizontes e construindo novas conexões entre artistas e ouvintes. Afinal, a música tem o poder de unir gerações e culturas, aproximando pessoas por meio de sons e melodias inesquecíveis.

O concerto é uma realização da BW Produções e da Secretaria Estadual da Cultura, Economia e Indústria Criativas, através do programa de incentivo à cultura do Estado de São Paulo (PROAC-ICMS), com patrocínio da Braspress e Facchini, e apoio da Prefeitura de Piracicaba.

O Brasil é um dos países mais apaixonados por música no mundo. Segundo pesquisas do YouGov Global Profiles, 14,5% dos brasileiros se consideram profundamente conectados à música, e entre os jovens esse número é ainda maior. A indústria fonográfica nacional também reflete essa paixão: com um faturamento de R$ 2,864 bilhões em 2023, o país ocupa o 9º lugar no ranking global da IFPI.

Com essa forte ligação do brasileiro com a música, o Tons do Brasil surge como uma oportunidade para explorar novas sonoridades e reforçar a valorização da cultura nacional.

O projeto Tons do Brasil vai além de um simples espetáculo musical: é uma experiência sensorial que resgata a essência da música brasileira sob uma nova perspectiva. Cada apresentação emociona, envolve e comprova que a música instrumental pode ser tão vibrante e apaixonante quanto qualquer outro gênero.

Siga o Instagram da turnê Tons do Brasil para acompanhar todas as novidades e datas dos concertos: @tonsdobrasilprojeto

Serviço

Tons do Brasil em Piracicaba

Data: 16 de agosto (sábado)

Evento: Comemorações do aniversário da cidade

Horário: 19 horas

Local: Engenho Central de Piracicaba

Endereço: Av. Maurice Allain, 454 – Nova Piracicaba – SP

ENTRADA GRATUITA