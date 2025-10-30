CONFIRA O QUE ABRE E FECHA EM JAGUARIÚNA EM FUNÇÃO DO PONTO FACULTATIVO NESTA SEXTA
Em função do Ponto Facultativo desta sexta-feira, 31, referente ao Dia do Servidor Público (28 outubro), confira como serão os atendimentos dos serviços essenciais da prefeitura, que funcionarão em esquema de plantão. As repartições públicas voltarão a funcionar normalmente na segunda-feira, dia 3, às 8h.
DEFESA CIVIL
Atendimento 24h com chamadas pelo telefone 199
CENTRO DE OPERAÇÕES E INTELIGÊNCIA (COI)
Pode ser acionado pelo 3837-3936
GUARDA MUNICIPAL
Plantão 24h pelo telefone 153
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA
A coleta seletiva será realizada normalmente nesta sexta-feira,31, conforme o calendário.
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO
Atendimento normal conforme calendário de cada bairro.
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
A equipe de manutenção de rede de água e esgoto permanecerá de plantão 24h. Chamadas/mensagens pelo telefone (19) 97124-1069.
PAT
O atendimento estará suspenso durante o ponto facultativo, voltando ao normal na segunda-feira, dia 3.
UNIDADES DE SAÚDE
As UBSs estarão fechadas na sexta-feira, 31, e voltam ao funcionamento normal na segunda-feira, dia 3. Já a UPA, o serviço de ambulância e o Hospital Municipal Walter Ferrari (maternidade, internações e cirurgias de urgência) seguem funcionando normalmente 24h por dia. O Ambulatório de Especialidades abre normalmente na sexta-feira e no sábado para atendimento de pacientes agendados.
PROCON
O atendimento estará suspenso no ponto facultativo, voltando ao normal na segunda-feira, dia 3. Durante esse período a população poderá enviar suas demandas pelo www.procon.sp.gov.br ou pelo e-mail: procon@jaguariuna.sp.gov.br.
FEART (Feira de Arte e Artesanato de Jaguariúna)
Funcionamento normal no sábado e domingo, das 9h às 15h, exceto diante de más condições climáticas.
Arte: Divulgação PMJ