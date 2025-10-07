CONHEÇA OS VENCEDORES DO CONCURSO DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DE JAGUARIÚNA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, entregou nesta terça-feira, dia 7 de outubro, os prêmios do Concurso de Segurança e Educação de Trânsito, uma iniciativa que une aprendizado, criatividade e conscientização. O evento foi realizado no Teatro Municipal Dona Zenaide. A ação também conta com a parceria das secretarias de Educação e Cultura.

Alunos, professores e escolas receberam prêmios diferenciados, como videogame portátil, bicicleta, celular, TVs de 40 polegadas, notebook, airfryer, caixas de som e passeios culturais, além de sorteio de brindes entre os participantes.

Com o tema “Pé na faixa, olho no trânsito: a responsabilidade começa com você”, o concurso teve como objetivo despertar nos estudantes a importância de atitudes seguras no dia a dia, além de incentivar talentos artísticos e valorizar o trabalho das escolas municipais.

O concurso reuniu alunos da rede pública municipal de Jaguariúna, divididos em três categorias: Infantil – Pré II: apresentação de desenhos em papel A4; 4º ano: produção de cartazes com pintura, colagem ou desenho em cartolina e 8º ano: criação de maquetes com materiais recicláveis, respeitando medidas estabelecidas.

Confira a relação de premiados:

PRÉ II

1º LUGAR – BEATRIZ GONÇALVES SCHIMIDT

Escola EMEI PINGO DE GENTE

Professora Priscila Cristina Gonçalves Huca

Diretora Cristiane da Silva Vieira Alves Felipe Jorge

2º LUGAR – HELENA FORTUNATO ALVES DOS SANTOS

Escola EMEI “PROFESSORA LOURDES BACCARELLI DE SOUZA”

Professora Ana Valéria de Souza Mineiro Bueno

Diretora Alessandra Morales Leoni Stafochi

3º LUGAR – THÉO FERNANDES COSTA

Escola EMEI “PROFESSOR ERALDO MORAES PENTEADO”

Professora Analú Ap. Vanzo Marcondes

Diretora Marcia Antônia Pinheiro

8º ANO

1º LUGAR – MIRELLA ZAPAROLI PEREIRA

Escola EM “PREFEITO JOAQUIM PIRES SOBRINHO”

Professor Luliano Hitoshi de Oliveira Ohara

Diretor Fernando Henrique Defendi Penteado

2° LUGAR – BRUNA CRISTINA DE SOUZA MOTA

Escola EM “PREFEITO ADONE BONETTI”

Professor Henrique Lima Correa

Diretor Cynara de Souza

3º LUGAR – LAVINY PEREIRA PAULINO

Escola EM “PROFESSOR IRINEU ESPEDITO FERRARI”

Professor Wellington Renan dos Santos

Diretora Elaine Cristina Seuani Simões

4º ANO

1º LUGAR – BENÍCIO JOAQUIM BARBOSA SANTOS

Escola EM “CORONEL AMÂNCIO BUENO”

Professora Fernanda Lourenço Florindo Pereira

Diretora Rita de Cássia Fratini

2º LUGAR – BIANCA SILVA DE ASSIS

Escola EM “ANGELO BIZZO”

Professora Rosana Márcia da Silva

Diretora Lilian Raquel Mecenero Moretti

3º LUGAR – DANIEL AMARAL LOPES

Escola EM “PREFEITO FRANCISCO XAVIER SANTIAGO”

Professor Juliano Hitoshi Oliveira Ohara

Diretora Soraia Teodoro Gonçalves

Foto: Thiago Carvalho