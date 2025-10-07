CONHEÇA OS VENCEDORES DO CONCURSO DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DE JAGUARIÚNA
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, entregou nesta terça-feira, dia 7 de outubro, os prêmios do Concurso de Segurança e Educação de Trânsito, uma iniciativa que une aprendizado, criatividade e conscientização. O evento foi realizado no Teatro Municipal Dona Zenaide. A ação também conta com a parceria das secretarias de Educação e Cultura.
Alunos, professores e escolas receberam prêmios diferenciados, como videogame portátil, bicicleta, celular, TVs de 40 polegadas, notebook, airfryer, caixas de som e passeios culturais, além de sorteio de brindes entre os participantes.
Com o tema “Pé na faixa, olho no trânsito: a responsabilidade começa com você”, o concurso teve como objetivo despertar nos estudantes a importância de atitudes seguras no dia a dia, além de incentivar talentos artísticos e valorizar o trabalho das escolas municipais.
O concurso reuniu alunos da rede pública municipal de Jaguariúna, divididos em três categorias: Infantil – Pré II: apresentação de desenhos em papel A4; 4º ano: produção de cartazes com pintura, colagem ou desenho em cartolina e 8º ano: criação de maquetes com materiais recicláveis, respeitando medidas estabelecidas.
Confira a relação de premiados:
PRÉ II
1º LUGAR – BEATRIZ GONÇALVES SCHIMIDT
Escola EMEI PINGO DE GENTE
Professora Priscila Cristina Gonçalves Huca
Diretora Cristiane da Silva Vieira Alves Felipe Jorge
2º LUGAR – HELENA FORTUNATO ALVES DOS SANTOS
Escola EMEI “PROFESSORA LOURDES BACCARELLI DE SOUZA”
Professora Ana Valéria de Souza Mineiro Bueno
Diretora Alessandra Morales Leoni Stafochi
3º LUGAR – THÉO FERNANDES COSTA
Escola EMEI “PROFESSOR ERALDO MORAES PENTEADO”
Professora Analú Ap. Vanzo Marcondes
Diretora Marcia Antônia Pinheiro
8º ANO
1º LUGAR – MIRELLA ZAPAROLI PEREIRA
Escola EM “PREFEITO JOAQUIM PIRES SOBRINHO”
Professor Luliano Hitoshi de Oliveira Ohara
Diretor Fernando Henrique Defendi Penteado
2° LUGAR – BRUNA CRISTINA DE SOUZA MOTA
Escola EM “PREFEITO ADONE BONETTI”
Professor Henrique Lima Correa
Diretor Cynara de Souza
3º LUGAR – LAVINY PEREIRA PAULINO
Escola EM “PROFESSOR IRINEU ESPEDITO FERRARI”
Professor Wellington Renan dos Santos
Diretora Elaine Cristina Seuani Simões
4º ANO
1º LUGAR – BENÍCIO JOAQUIM BARBOSA SANTOS
Escola EM “CORONEL AMÂNCIO BUENO”
Professora Fernanda Lourenço Florindo Pereira
Diretora Rita de Cássia Fratini
2º LUGAR – BIANCA SILVA DE ASSIS
Escola EM “ANGELO BIZZO”
Professora Rosana Márcia da Silva
Diretora Lilian Raquel Mecenero Moretti
3º LUGAR – DANIEL AMARAL LOPES
Escola EM “PREFEITO FRANCISCO XAVIER SANTIAGO”
Professor Juliano Hitoshi Oliveira Ohara
Diretora Soraia Teodoro Gonçalves
