Conheça sinais e sintomas de alerta para intoxicação por metanol e saiba como tratar

Secretaria de Estado da Saúde orienta atendimento médico em até seis horas para evitar agravamento; resultado de exames sai em até uma hora

O Governo de São Paulo alerta a população sobre os principais sintomas relacionados à intoxicação por bebida adulterada com metanol. Em caso de sintomas como dores abdominais intensas, tontura e confusão mental, a orientação é buscar atendimento médico imediato. O socorro em até 6h após o início dos sintomas é fundamental para evitar o agravamento.

A intoxicação por metanol é grave, pode levar à cegueira permanente e até o óbito. O metanol pode estar presente em bebidas alcoólicas clandestinas e adulteradas, além de produtos como combustível, solventes e líquidos de limpeza.

Sinais e sintomas

• Iniciais (até 6h após ingestão): dor abdominal intensa, sonolência, falta de coordenação, tontura, náuseas, vômitos, dor de cabeça, confusão mental, taquicardia e pressão arterial baixa;

• Entre 6h e 24h: visão turva, fotofobia, visão embaçada, pupilas dilatadas, perda da visão das cores, convulsões, coma, acidose metabólica grave.

• Em casos mais graves, o paciente pode evoluir para cegueira irreversível, choque, pancreatite, insuficiência renal, necrose de gânglios da base com tremor, rigidez e lentidão dos movimentos.

Resultados imediatos de exames

De acordo com a Pasta, o paciente com quadro incomum após ingestão de bebida alcoólica deve ser procurar atendimento médico imediato, realizar exames laboratoriais e avaliação oftalmológica.

O Estado de São Paulo possui três laboratórios, em Campinas, Botucatu e Ribeirão Preto, que realizam análise das coletas de sangue, urina e bebidas suspeitas de adulteração, cujos resultados são emitidos em até 1 hora.

Para apoiar os profissionais de saúde no manejo e discussão de casos, o CVS disponibiliza os Centros de Assistência Toxicológica (CiaTox), que oferecem orientação técnica especializada. Os contatos estão disponíveis no portal da SES (www.saude.sp.gov.br).

Balanço dos casos

Dados do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo informam que foram confirmados sete casos de intoxicação por metanol, com suspeita de consumo de bebida adulterada. Outros 15 casos seguem em investigação. Até agora, foram registrados cinco óbitos, sendo um confirmado na capital e quatro ainda em análise – três em São Paulo e um em São Bernardo do Campo. Quatro casos já foram descartados.

Fonte Agência SP