Conselho profissional promove reuniões virtuais para ouvir arquitetas e arquitetos urbanistas

Sorocaba, no dia 23/06, e Campinas, no dia 25, são os focos das primeiras rodas de conversa do projeto “CAU Escuta”

A partir do dia 23 de junho, quarta-feira, e até o dia 08 de julho, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP vai realizar encontros online para ouvir as demandas dos profissionais arquitetos e urbanistas das várias regiões do estado de São Paulo, com participação prevista da presidente a autarquia, Catherine Otondo e a vice-presidência, Poliana Risso, além dos conselheiros ligados à região atendida.

Embora o alvo desta ação sejam os profissionais arquitetos e urbanistas, estudantes e demais cidadãos também estão convidados a participar.

As rodas de conversa serão realizadas a partir das 19h. Será necessária uma inscrição prévia (e gratuita), com envio posterior do convite.

Pede-se ao profissional interessado que faça a inscrição na roda de conversa do escritório descentralizado que atende a sua cidade.

O CAU/SP

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP foi criado pela Lei nº 12.378 de 31 de dezembro de 2010, e tem a função de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Arquitetura e Urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da Arquitetura e Urbanismo no território paulista.

O Estado de São Paulo detém o maior grupo de arquitetos e urbanistas do país (mais de 30% da população profissional), além do maior percentual de escritórios da área no Brasil (27,6% do total), conforme o Anuário de Arquitetura e Urbanismo (edição de 2019, última disponível).

(*) Conselheiros são profissionais arquitetos e urbanistas eleitos pelos demais colegas em eleições trienais, e compõem o Plenário do CAU/SP, o colegiado que é a instância máxima desta autarquia.

Serviço

CAU Escuta – Rodas de Conversa com arquitetas/os urbanistas do território paulista

Das 19h às 20h30

Transmissão pela plataforma Microsoft Teams (o convite será enviado após inscrição prévia)

Link para o formulário de inscrição: https://forms.office.com/r/6m2v4KuGAT

Confira o cronograma das reuniões virtuais

Roda de Conversa – Sorocaba – 23/06

Roda de Conversa – Campinas – 25/06

Roda de Conversa – ABC – 28/06

Roda de Conversa – Santos – 29/06

Roda de Conversa – Mogi das Cruzes – 30/06

Roda de Conversa – São José dos Campos – 01/07

Roda de Conversa – Presidente Prudente – 02/07

Roda de Conversa – São José do Rio Preto – 05/07

Roda de Conversa – Ribeirão Preto – 06/07

Roda de Conversa – Bauru – 07/07

Roda de Conversa – Cidade de São Paulo – 08/07

