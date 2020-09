Convenção do PSD confirma Lucas Sia e Davi da Rádio candidatos a prefeito e vice de Artur Nogueira

Em convenção realizada neste domingo, dia 13, o Partido Social Democrático (PSD) de Artur Nogueira anunciou o nome do vereador Lucas Sia como candidato a prefeito de Artur Nogueira, tendo como vice o também vereador Davi da Rádio do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

A convenção foi realizada na manhã de domingo, dia 13, no Salão Nobre da Câmara de Vereadores e reuniu lideranças políticas da cidade, inclusive o ex-prefeito Celso Capato, presidente do PSD. Além de familiares, amigos e apoiadores dos candidatos.

Além de anunciar os candidatos a prefeito e vice, na convenção também foram confirmados os nomes dos 36 candidatos a vereadores na coligação PSD/PSDB.

“Hoje vivi um momento único e muito especial: a homologação da minha pré-candidatura a prefeito de Artur Nogueira em nossa convenção partidária.

Ao meu lado nessa caminhada, para mudarmos o cenário que nossa cidade está no momento, estará o amigo Davi Fernandes, uma pessoa íntegra, trabalhadora, que durante os últimos 4 anos, dividiu comigo os desafios na nossa Câmara. E também teremos o apoio do presidente do PSD e ex-prefeito Celso Capato”, afirmou

O candidato Lucas Sia também agradeceu o apoio que tem recebido de familiares e amigos. “Sou muito grato à minha família pelo apoio incondicional à minha decisão, às lideranças partidárias e candidatos pela confiança e por compartilharem comigo este sonho de uma Artur Nogueira muito melhor. Vamos lutar e voltar a acreditar em nossa amada cidade!”

Lucas Sia tem 29 anos, é advogado e cumpre seu primeiro mandato como vereador. O candidato a vice-prefeito, Davi da Rádio, tem 38 anos e também cumpre o primeiro mandato como vereador em Artur Nogueira.