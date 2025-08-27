Corpo carbonizado é encontrado em área de mata em Jaguariúna

Guarda Municipal recebeu denúncia anônima sobre presença de um corpo em local isolado no bairro Cruzeiro do Sul; Polícia Civil investiga o caso

Um corpo carbonizado foi localizado na tarde desta terça-feira (26) em uma área de mata no bairro Cruzeiro do Sul, em Jaguariúna. A ocorrência mobilizou a Guarda Municipal, que foi acionada após denúncia anônima informando sobre a existência de um cadáver no local.

Ao chegarem ao ponto indicado, por volta das 15h, os agentes confirmaram a informação e acionaram imediatamente a Polícia Científica para a realização da perícia. Segundo a Guarda, o corpo foi encontrado em uma região de difícil acesso, conhecida por ser frequentada por usuários de drogas. Além da ossada, havia diversos objetos queimados no local.

De acordo com as autoridades, o estado avançado de decomposição impossibilita, até o momento, identificar se a vítima é homem ou mulher. O corpo passa por trabalho da perícia para identificação da vítima e apuração das causas da morte.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Jaguariúna e está sendo investigado pela Polícia Civil.