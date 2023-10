Cosmópolis recebeu ¨Concertos EPTV ¨

O ‘Auditório 15 de Outubro’, sediado na ‘Escola Paulo Freire’, recebeu na noite da sexta-feira (13), a apresentação dos ‘Concertos EPTV’, apresentando pelos músicos Pablo de León, Horácio Schaefer, Roberto Ring, e o violinista Abner Landim.

O concerto é uma parceira da Prefeitura de Cosmópolis, através do Grupo EPTV, realizado com apoio do Ministério da Cultura e CPFL Energia, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Os músicos apresentarão ao público obras fundamentais do repertório camerístico dos períodos clássico e romântico dos compositores Bach, Mozart e Beethoven.