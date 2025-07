CRAS NASSIF PROMOVE ENCONTRO COM FAMÍLIAS ATENDIDAS EM PARCERIA COM A OAB DE JAGUARIÚNA

Na manhã desta quinta-feira, 10 de julho de 2025, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Nassif promoveu um encontro especial com o grupo de acompanhamento das famílias atendidas pela unidade. A iniciativa contou com a parceria da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Jaguariúna e teve como principal objetivo oferecer orientações, esclarecimentos e ampliar o diálogo sobre temas e demandas trazidas pela população.

A atividade foi conduzida pela equipe técnica do CRAS e teve a participação da advogada Vera Aline de Paula Stoppa e da vice-presidente da OAB local, Mariana Erjautz Borges Lauar Lara.

Durante o encontro, as profissionais abordaram questões relacionadas ao acesso à Justiça, aos direitos sociais e ao papel da OAB na garantia de cidadania, além de explicar o fluxo de atendimento jurídico e as principais demandas acolhidas na unidade.

A ação reforça o compromisso do CRAS Nassif em promover o acesso à informação e fortalecer as redes de proteção social, contribuindo para a autonomia e o empoderamento das famílias acompanhadas.