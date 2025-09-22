Cultivo indoor: como transformar sua varanda em uma mini horta cheia de vida

Bióloga do CEUB revela que caminho para iniciar uma horta é apostar em temperos como manjericão e alecrim

O desejo de colher vegetais frescos e orgânicos dentro da sua própria casa não precisa ser deixado de lado por quem vive em apartamentos ou dispõe de pouco espaço. Para Karoline Torezani, professora de Ciências Biológicas do Centro Universitário de Brasília (CEUB, basta criatividade, alguns cuidados básicos e, quando possível, apoio da tecnologia para transformar varandas, sacadas e até mesmo janelas em hortas cheias de vida.

As hortas tecnológicas se tornaram uma aliada para manter o verde e a saúde dentro de casa. A especialista revela que com sistemas digitais capazes de controlar irrigação e iluminação automaticamente, o celular pode substituir o regador e a preocupação diária. “É a forma de unir o desejo de cultivar com a falta de tempo. Ao programar o aplicativo, você garante que as plantas recebam o cuidado necessário sem precisar interromper o dia a dia”, explica Torezani.

Para quem prefere colocar a mão na terra, a observação continua sendo a regra de ouro e, em períodos de clima seco, é preciso regar com maior frequencia. “O ideal é tocar o solo: se estiver muito seco, é hora de molhar um pouco mais”, orienta. Apesar de ser indoor, Torezani alerta que as pragas podem invadir a horta. Entre as mais comuns está o pulgão, inseto minúsculo que suga a seiva das plantas e pode comprometer o cultivo. “A joaninha é um predador voraz e ajuda no controle biológico. Ela é como uma guardiã da horta”, conta a professora.

O que começar a cultivar?

Os iniciantes podem apostar sem medo nos temperos. Manjericão, orégano, alecrim e hortelã crescem rápido, não exigem grandes espaços e garantem aquele aroma fresco na cozinha. Tomate-cereja, cebola e pimentas também podem ser cultivadas em apartamentos, desde que recebam de quatro a cinco horas de sol por dia e ventilação adequada. “Não há sensação igual à de colher o tempero direto do vaso e usar na receita do almoço. O aroma e o frescor são inigualáveis”, ressalta.

Se engana quem pensa que qualquer vaso serve para montar a horta: o recipiente precisa ter furos no fundo para permitir a drenagem e evitar o apodrecimento das raízes. Já o solo ideal é específico para hortas, encontrado facilmente em floriculturas. “Ele precisa ser esponjoso, capaz de reter a umidade sem sufocar a planta, permitindo a entrada de oxigênio”, detalha. A adubação completa o ciclo, com adubos orgânicos ou fórmulas ricas em nitrogênio, fósforo e potássio.

O cultivo também pode ser uma oportunidade de aprendizado para as famílias. A especialista do CEUB revela que crianças, ao participar do processo, desenvolvem a consciência sobre sustentabilidade, preservação ambiental e respeito pela natureza. “Quando você cuida da sua horta, não está apenas cuidando de plantas. Está plantando hábitos, valores e lembranças que vão acompanhar as gerações”, completa.

Miniguia: como montar sua horta em pouco espaço

1. Escolha o lugar certo: um cantinho com boa ventilação e sol de 4 a 5 horas por dia. Pode ser na sacada, janela ou até na cozinha perto da luz.

2. Defina o que plantar: comece com temperos fáceis, como manjericão, alecrim, hortelã ou orégano. Depois, se quiser, arrisque tomate-cereja, pimenta ou cebola.

3. Use vasos com drenagem: Eles precisam ter furos no fundo para não acumular água e apodrecer as raízes.

4. Prepare o solo: Compre terra própria para hortas. Ela deve ser leve, esponjosa e deixar a água escorrer sem encharcar.

5. Adube sempre: Use adubos orgânicos, como bokashi, ou misturas com nitrogênio, fósforo e potássio.

6. Regue na medida certa: Toque o solo: se estiver seco, é hora de molhar. Em épocas de clima seco, aumente a frequência.

7. Fique de olho nas pragas: Pulgões são comuns e podem ser retirados manualmente. A joaninha é um predador natural e ajuda no controle.

8. Pode com carinho: Cortar alguns galhos estimula a planta a crescer para os lados, ficando mais cheia e produtiva.

9. Aproveite o processo: Como medida de educação verde, a horta traz calma, bem-estar e pode ser um ótimo aprendizado para as crianças.