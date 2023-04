Cultura e Educação promovem 1° Festival de Danças entre Escolas

O 1° Festival de Danças entre Escolas de Mogi Guaçu foi idealizado por meio de uma parceria entre as Secretarias de Cultura e de Educação. As apresentações estão sendo realizadas no Teatro Tupec, no Centro Cultural. O evento envolve estudantes do 6° ao 9° ano de 11 escolas municipais de Ensino Fundamental (EMEF) I e II.



Nessa terça-feira, dia 25 de abril, foram realizadas as apresentações de cinco escolas: Waldomiro Calmazini, Maria Diva, Coronel Joaquim Leite, Prof. Geraldo Sorg e Prof. Rita Colla. Já na quinta-feira, dia 27 de abril, estudantes de outras seis escolas vão se apresentar no período das 8h ao meio-dia, também no Teatro Tupec.

Os alunos tiveram a orientação ao longo do primeiro bimestre de professores de educação física e artística para ensaiar e produzir as apresentações de hip hop (dupla ou trio), danças urbanas (grupo), jazz e danças da matriz indígena e africanas.

O secretário municipal de Educação, Paulo Paliari, contou que sua Pasta foi a responsável pelo figurino, transporte e alimentação dos alunos. “A nossa intenção é realizar esse evento anualmente em abril”, frisou Paliari.

“Além de fomentar a expressão corporal, é dar oportunidade para a criatividade dos alunos”, comentou o secretário de Cultura, André Sastri, que enalteceu a importância do evento para as escolas e para os alunos.

O evento contou com a presença do corpo docente das escolas, pais dos alunos e das juradas técnicas que vão avaliar e selecionar as melhores apresentações, seguindo os critérios de criatividade, trabalho em equipe, energia, sincronismo e mobilização da escola.

Houve premiações com troféus e certificados para indicações coletivas e individuais, como escola revelação, melhores coreografias e a mais criativa, destaque e revelação. Além disso, o melhor bailarino (a) e coreógrafo (a) foram contemplados pelo jure.

O evento atende a Lei Ordinária n° 5509, de 16 de abril de 2021, que institui o Festival de Dança entre Escolas, envolvendo os alunos da rede pública de ensino de Mogi Guaçu, de autoria do vereador Luís Zanco Neto.