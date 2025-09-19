Cutiano abre o Rodeio de Jaguariúna com montarias eletrizantes

Primeira noite reúne competidores de alto nível e leva emoção às arquibancadas com notas expressivas e disputas acirradas.

A modalidade cutiano deu o pontapé inicial no Rodeio de Jaguariúna nesta sexta-feira (19), marcando a abertura do evento com uma sequência de montarias intensas e bem avaliadas pelos jurados. Logo nas primeiras baterias, o público acompanhou apresentações técnicas, com cavaleiros demonstrando precisão no arranque, ritmo nas esporas e controle durante os oito segundos regulamentares.

O cutiano, modalidade tipicamente brasileira, avalia simultaneamente o desempenho do atleta e do animal. A pontuação considera a saída do brete, a constância das investidas do cavalo e a postura do competidor — incluindo o trabalho de pernas, equilíbrio e alinhamento das esporas. Na arena, foram frequentes as notas acima da média, resultado da qualidade do plantel de animais e da preparação dos competidores.

A organização reforçou os protocolos de segurança, com equipe de pronto atendimento posicionada ao redor da arena e revisão de equipamentos antes de cada montaria. As eliminatórias desta noite definiram os primeiros classificados para as próximas fases da modalidade, que prometem elevar ainda mais o nível técnico do campeonato.

Além da competição, a abertura do rodeio contou com cerimônia tradicional, execução do hino e apresentação dos salva-vidas de arena. As arquibancadas permaneceram cheias durante todo o período das montarias, com o público reagindo a cada virada de nota e permanência completa no tempo.

Com a largada dada pelo cutiano, a programação esportiva do Rodeio de Jaguariúna segue com novas baterias e modalidades ao longo dos próximos dias, mantendo a expectativa de grandes embates entre os principais nomes do circuito e animais de genética consagrada. A promessa é de mais emoção, técnica e disputas que devem movimentar a cidade e a região.