Davi Neto será reconhecido como Prefeito Inovador pelo Projeto Escola Conectada

A homenagem será entregue durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes de Sumaré nesta quinta

O Prefeito de Jaguariúna, Davi Neto, é um dos selecionados para o recebimento do título de Prefeito Inovador 2025 que será entregue durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes de Sumaré, nesta quinta-feira (24), no Clube Recreativo do município.

A homenagem destaca a implantação do Projeto Escola Conectada, iniciativa que integra a tecnologia ao ambiente escolar e busca preparar os estudantes para um futuro mais digital e conectado. A ação também inclui funcionalidades como boletins online, nos quais pais e responsáveis podem consultar notas e faltas dos filhos de forma totalmente digital.

Além do título, Jaguariúna terá destaque na programação do evento com a participação da secretária de Mobilidade Urbana, Inovação e Tecnologia, Karina Florido Rodrigues, que apresenta os projetos tecnológicos do município em palestra marcada para as 14h05. “Jaguariúna se destaca como uma cidade inteligente premiada, não apenas por seu empenho em inovação, mas também por seu compromisso em promover uma evolução que respeite o meio ambiente e melhore a qualidade de vida de nossos cidadãos”, afirmou Karina.

Entre as iniciativas em andamento, a secretária cita projetos como o “Remédio na Palma da Mão” e o sistema de marcação digital de consultas médicas, que facilitam o acesso da população aos serviços de saúde. O município também implementou prontuário eletrônico, garantindo mais eficiência e segurança no atendimento.

Outro avanço é o projeto Jaguariúna Sem Papel, que prevê a eliminação completa do uso de papel nas unidades da prefeitura até o fim de 2025. “Os processos já são totalmente eletrônicos, restando apenas a finalização 100% digital. Essa mudança representa mais transparência, agilidade e sustentabilidade na gestão pública”, ressaltou a secretária.

Jaguariúna também avança em sustentabilidade urbana, com 100% da coleta mecanizada, otimizando a gestão de resíduos e reduzindo impactos ambientais. A meta agora, segundo a secretária, é levar todos os serviços de atendimento ao cidadão para dentro do aplicativo Cidadão Mais até o final de 2025.

“Portanto, o que estamos fazendo em Jaguariúna é um exemplo claro de como uma cidade inteligente pode transformar a dinâmica urbana e promover o desenvolvimento sustentável”, completou Karina.

O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes de Sumaré reunirá prefeitos, gestores públicos, servidores, vereadores, especialistas e empresas de tecnologia para debater soluções inovadoras e compartilhar boas práticas que impulsionam o desenvolvimento digital dos municípios. O evento é uma realização da Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Sumaré. As inscrições são gratuitas para servidores públicos, representantes de universidades e entidades, e devem ser feitas no portal sympla.com.br/rcd. As vagas são limitadas.

Além de modelos implantados nos municípios, o público do encontro terá acesso às soluções disponíveis pela Integrativa, NoPaper, Printer do Brasil, Master, Noxtec, Eccosave, Monitora, Portal de Compras Públicas, Metadados, Sino, IPM Sistemas, 3CORP Technology e Algar.

Serviço:

Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes de Sumaré

Data: 24 de julho de 2025

Horário: 08 horas às 17 horas

Local: Clube Recreativo Sumaré

Inscrições gratuitas para servidores públicos, vereadores, universidades e entidades: https://sympla.com.br/rcd.