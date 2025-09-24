De palhaço a psicólogo: quando a arte ajuda Jaguariúna a falar de saúde mental

Setembro é o mês dedicado à prevenção ao suicídio e à valorização da vida, e Jaguariúna abraçou a campanha com uma programação diversificada. Ao longo de todo o mês, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu ações em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), oferecendo rodas de conversa, plantões psicológicos e atividades de conscientização para moradores e profissionais de saúde.

Um dos pontos altos da programação foi o espetáculo “Reflexões de um Palhaço e a Saúde Mental”, apresentado nesta terça-feira (23) no Teatro Municipal Dona Zenaide. O evento contou com dezenas de pessoas, incluindo estudantes da Escola Estadual Professora Anna Calvo, que compareceram ao espaço para assistir à apresentação do psicólogo e ator Rafael Magalhães, o criador do personagem Loukinho.

Misturando humor, memes e momentos de profunda reflexão, Loukinho conduziu o público a uma jornada sobre autoconhecimento, saúde mental e resiliência. “Eu uso a arte para falar de relacionamento, saúde mental e comportamento. É uma forma lúdica de tratar temas difíceis, usando a psicoeducação da terapia cognitivo-comportamental”, explicou Rafael.

Para ele, cidades com baixa população, como Jaguariúna, enfrentam um desafio especial: o medo da exposição. “Em cidades menores todo mundo se conhece, e as pessoas têm vergonha de mostrar vulnerabilidade. Mas os tempos mudaram. Hoje temos mais acesso à informação e ajuda. Em vez de temer o julgamento, podemos ser conhecidos pela nossa superação e pelo exemplo que damos”, afirmou.

Segundo o psicólogo, o humor ajuda a quebrar barreiras e permite que o público acesse emoções de forma mais leve: “Ao mesmo tempo que as pessoas riem, elas se emocionam. O aprendizado fica carregado de emoção, de leveza. É muito mais fácil abrir o coração quando se está sorrindo.”

Saúde mental é assunto de todos

Para a psicóloga Valéria Rodrigues Cassis, docente do curso de Psicologia do UniFAJ, campanhas como o Setembro Amarelo são fundamentais para cidades como Jaguariúna.

“A campanha amplia o diálogo, quebra preconceitos e fortalece redes de apoio mais próximas e efetivas. Ela reforça a ideia de que pedir ajuda é um ato de coragem”, destaca.

Valéria lembra que é essencial observar sinais de alerta como mudanças bruscas de comportamento, isolamento, alterações no sono e no apetite, queda no rendimento escolar ou profissional e falas recorrentes sobre desesperança. “Pequenos indícios podem revelar grande sofrimento interno”, alerta.

Como a comunidade pode ajudar

Tanto Rafael quanto Valéria concordam que a participação da comunidade é essencial para quebrar o tabu que envolve a saúde mental. “Palestras em escolas, igrejas, empresas e associações ajudam a naturalizar o tema. Saúde mental não é fraqueza, é uma questão de saúde pública”, reforça Valéria.

Ela também destaca que o acolhimento é o primeiro passo para ajudar alguém em sofrimento: “Escutar sem julgamento, oferecer presença e incentivar a busca por ajuda profissional são atitudes que salvam vidas.”

Rafael complementa que iniciativas como o espetáculo ajudam justamente a abrir esse canal de diálogo: “Se uma pessoa sai daqui decidida a pedir ajuda ou a olhar para o outro com mais empatia, já valeu a pena.”

Rede de apoio em Jaguariúna

A campanha deste ano tem como lema “Se precisar, peça ajuda” e destaca que existe uma rede disponível para acolher quem precisa.

Em casos de necessidade, a Secretaria de Saúde incentiva os moradores a procurar a UBS mais próxima ou entrar em contato com um dos CRAS do município.