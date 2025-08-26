De Santo Antônio de Posse para o mundo: Grimório Multiverso RPG já está no Catarse!

Um RPG totalmente personalizável criado no interior de São Paulo promete revolucionar a forma de jogar e já busca apoiadores para ganhar vida.

De uma cidadezinha do interior nasce um projeto que pode conquistar jogadores do Brasil inteiro. O escritor Juan Victor Gomes da Silva, conhecido pelo pseudônimo Hope, lançou o Grimório Multiverso RPG no Catarse. Também chamado de Multiverso RPG, o sistema é um RPG de mesa totalmente personalizável, onde você pode criar absolutamente tudo: personagens, técnicas, mundos, criaturas e até a própria história.

“O Multiverso não é só um RPG, é um projeto colaborativo. Cada apoiador ajuda a construir esse universo”, explica Hope.

Por que apoiar o Multiverso RPG?

Apoiar o projeto é mais do que garantir um livro. É participar ativamente da construção de um universo:

Receba conteúdos e artes exclusivas antes de todo mundo.

Participe de playtests online com o próprio criador.

Sugira monstros, itens e ideias que podem entrar no livro.

Tenha seu nome eternizado nos créditos ou até mesmo na história oficial do Multiverso.

Crie NPCs, criaturas e até regiões inteiras dentro do jogo!

Recompensas para todos os aventureiros

O financiamento coletivo tem níveis que vão de R$ 5 a R$ 500 por mês, com benefícios que vão desde participar de um grupo fechado no Discord até ter o seu nome e título inseridos oficialmente na história do Multiverso.

Alguns exemplos:

R$ 10 – Explorador: acesso antecipado a PDFs de testes + direito a votar em novos conteúdos.

R$ 35 – Forjador de Mundos: receba conteúdos extras e sugira criaturas e itens e ao PDF (Quando concluído)

R$ 100 – Tecelão do Destino: tenha um NPC ou criatura inspirado em você no livro.

R$ 500 – Aspecto Maior: inscreva seu nome e título para sempre na história do Multiverso.

Um sonho que começou hoje

O projeto foi lançado em 26/08/2025 e a campanha seguirá até a conclusão do livro. Toda arrecadação será usada para financiar ilustrações originais, testes, revisões, diagramação e impressão, garantindo que o Multiverso RPG chegue ao público com toda a qualidade.

Como apoiar?

Escolha seu nível de apoio e faça parte dessa jornada:

https://www.catarse.me/grimorio_multiverso_rpg_f7ba

Grimório Multiverso RPG – De Santo Antônio de Posse para o mundo, viaje entre mundos e desperte sua imaginação!