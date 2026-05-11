Defesa Civil de Amparo participa de capacitação da Operação São Paulo sem Fogo

Na quinta e sexta-feira, 7 e 8, a Defesa Civil de Amparo participou em Paulínia, na Região Metropolitana de Campinas, do lançamento da Operação São Paulo Sem Fogo.

Trezentos representantes de 63 cidades da Região Administrativa de Campinas participaram da ação que teve como objetivo reunir autoridades para o fortalecimento das políticas públicas de Proteção e Defesa Civil e preparar os municípios para o período de estiagem.

Ao longo dos dias, os representantes participaram de uma oficina preparatória teórica, com capacitação técnica voltadas ao aprimoramento das equipes municipais, com temas fundamentais para a atuação em ocorrências e emergências, como manejo de animais em situações de queimadas, crimes ambientais, combate a princípios de incêndio, uso correto de equipamentos de proteção individual, apoio às ações do Corpo de Bombeiros e operacionalização do Plano de Contingência para Estiagem.

Todas as cidades receberam os equipamentos que compõem o Kit Estiagem, ao todo mais de 3 mil itens foram entregues e servirão para o auxílio durante a operação estiagem.

Os kits reúnem equipamentos de proteção individual, como óculos, luvas, capacetes e lanternas, e ferramentas essenciais para o combate direto às chamas, como abafadores, bombas costais, sopradores e facões.