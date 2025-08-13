DEFESA CIVIL DE JAGUARIÚNA PARTICIPA DE SIMULADO DE RÁDIO AMADOR E TESTA COMUNICAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Na manhã desta quarta-feira, 13 de agosto, a Defesa Civil de Jaguariúna participou de um importante simulado de comunicação promovido pela Rede Estadual de Emergência de Radioamadores (REER), vinculada à Coordenadoria Estadual da Defesa Civil de São Paulo. A ação aconteceu em Campinas e teve como objetivo testar a eficácia do sistema de comunicação via rádio em situações de emergência, quando a rede pública, como internet e telefonia, possa estar indisponível.

Durante o exercício, a REER foi ativada para realizar testes de comunicação ponto a ponto entre diferentes localidades. Em apenas duas horas de operação, foram estabelecidos 14 contatos com cidades como Jaguariúna, São Paulo (capital), Carapicuíba, Guarulhos, Itatiba, Valinhos e outros municípios da região.

De acordo com a Defesa Civil, o simulado comprovou que, mesmo com instalações improvisadas e montadas rapidamente, é possível estabelecer comunicação a longa distância, garantindo suporte essencial para o envio de informações e a coordenação de socorros em cenários de crise.

A participação de Jaguariúna contou também com o trabalho do rádio amador Marcos Baldo, que contribuiu ativamente para o sucesso dos testes.

“Iniciativas como esta reforçam a importância da REER como ferramenta estratégica de apoio a outros órgãos e de fortalecimento da capacidade de resposta em situações de desastre”, avalia a diretora da Defesa Civil de Jaguariúna, Fernanda Tesche.

Foto: divulgação