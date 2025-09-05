Defesa Civil de Santo Antônio de Posse participa de encontro regional em São João da Boa Vista

Evento reuniu prefeitos e autoridades para fortalecer políticas públicas e integrar estratégias de combate à estiagem e queimadas

Na manhã desta quinta-feira, 04 de setembro, a Defesa Civil de Santo Antônio de Posse esteve presente no encontro com Prefeitos para fortalecimento de políticas públicas de defesa civil e entrega de kit estiagem para a Operação SP Sem Fogo, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Casa Militar e da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.

O evento foi realizado na Cidade das Artes, em São João da Boa Vista, reunindo autoridades municipais e representantes da Defesa Civil de diversas cidades da região, com o objetivo de fortalecer as ações de prevenção, combate e mitigação de riscos relacionados à estiagem e queimadas.

A Defesa Civil de Santo Antônio de Posse foi representada pelo Inspetor Alves e pelo GCM Guimarães, que acompanharam a entrega dos kits de apoio para a Operação Estiagem e participaram das discussões sobre estratégias integradas de enfrentamento aos incêndios em áreas urbanas e rurais.

Segundo os representantes, a participação no encontro foi fundamental para reforçar o compromisso do município com a segurança da população e a preservação ambiental.

“A união dos municípios em torno das políticas públicas de Defesa Civil é essencial para que possamos atuar de forma preventiva e eficiente, reduzindo riscos e protegendo vidas”, destacou o Inspetor Alves.

A Operação SP Sem Fogo é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que integra ações educativas, preventivas e operacionais no período de estiagem, quando os riscos de incêndios florestais aumentam significativamente.