Defesa Civil libera retorno de famílias após explosão no Jaguaré

Boletim aponta que 86 imóveis já foram liberados após vistorias realizadas na zona oeste de São Paulo

A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou nesta quarta-feira (13) um novo boletim sobre a explosão registrada no bairro Jaguaré, na zona oeste da capital paulista.

Segundo o órgão, técnicos da Defesa Civil e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) vistoriaram 105 imóveis atingidos pela explosão até o final da noite desta terça-feira (12). Deste total, 86 residências foram liberadas para o retorno das famílias.

Outros 14 imóveis seguem com interdição cautelar, classificados no nível laranja, permitindo apenas a retirada de pertences com acompanhamento da Defesa Civil. Já cinco residências foram totalmente interditadas devido ao risco de desabamento.

As concessionárias Sabesp e Comgás acompanham as avaliações para análise de danos e ressarcimento às famílias afetadas.

De acordo com o Governo do Estado, 194 pessoas já foram cadastradas para receber auxílio emergencial, que foi ampliado para R$ 5 mil. As famílias desabrigadas também seguem acolhidas em hotéis e recebendo acompanhamento social.

Na área da saúde, uma das vítimas feridas já recebeu alta médica. Outra permanece internada em estado estável no Hospital das Clínicas da USP, enquanto um terceiro paciente segue em estado grave no Hospital Regional de Osasco.

As vistorias e trabalhos das equipes técnicas continuam nesta quarta-feira (13) nas demais áreas afetadas pela explosão.

Fonte: Agência SP

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