Deputado quer liberação de armas nos aviões

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O parlamentar explicou que a medida é de “relevante interesse público” e que os principais beneficiados são agentes públicos que atuam em funções de segurança e proteção

O Deputado Federal Paulo Bilynskyj (PL-SP), que preside a Comissão de Segurança Pública da Câmara, apresentou um projeto de lei para autorizar pessoas que tenham porte de arma de fogo a embarcar armadas em voos comerciais civis em todo o território nacional.

O texto apresentado pelo Deputado Bilynskyj, propõe que quem tem porte de arma poderá embarcar, com uma pistola, por exemplo, descarregada, mas poderá viajar com a respectiva munição em conjunto. Agentes públicos poderão viajar com a arma carregada, apresentando documento que comprove que estão em missão, e passando por avaliação de autoridade competente nos aeroportos.

O Deputado explicou que a medida é de “relevante interesse público” e que os principais beneficiados são agentes públicos que atuam em funções de segurança e proteção, como membros das Forças Armadas (FA), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), policiais civis e militares e integrantes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Bilynskyj afirma que estes agentes têm a missão de zelar pela segurança em todas as situações.

O texto apresentado pelo parlamentar não dispensa o trabalho que já é realizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e pela Polícia Federal (PF) na regulamentação e fiscalização dos passageiros e dos voos.

O projeto de lei ainda aguarda designação de um relator. Lembrando que um projeto de lei (PL) precisa de um relator na Câmara dos Deputados porque ele é o responsável por analisar o conteúdo da proposta, avaliar sua viabilidade jurídica, orçamentária e política, e elaborar um parecer recomendando a aprovação, a rejeição ou a modificação do texto. Sem esse parecer, o projeto não pode seguir para votação na comissão ou no plenário.

O que diz a Lei atual:

Com base no Decreto nº 11.615/2023 (que regulamenta o Estatuto do Desarmamento) e a Resolução ANAC nº 461/2018, somente é permitido o transporte de armas de fogo e munições com a autorização prévia da Polícia Federal no aeroporto e estas devem ser despachadas, viajando no compartimento de bagagens e nunca na cabine de passageiros. Somente passageiros que tenham porte ou posse legal da arma poderão despachar a bagagem e recolher no local de destino.

Reportagem, Max Gonçalves

Agência Voz