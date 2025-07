DESAFIO AGITA HIP HOP SERÁ NESTE SÁBADO NO PARQUE SERRA DOURADA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realiza neste sábado, dia 19 de julho, o Desafio Agita Hip Hop Jaguariúna, uma competição de danças urbanas voltada para crianças, jovens e adolescentes da rede pública da cidade. O evento acontece no Espaço Modal do Parque Serra Dourada, das 18h às 20h.

Idealizado pelos professores Luis Rodrigues e Michael Wesley, o Desafio integra o Festival de Férias de Jaguariúna e é promovido pela Escola das Artes, com entrada gratuita.

Segundo a Secretaria de Cultura, o principal objetivo do projeto é incentivar o trabalho em equipe, a formação de grupos e a criação de coreografias autorais entre os participantes. A expectativa é de uma grande participação da comunidade escolar e do público em geral, que poderá prestigiar as apresentações ao ar livre.

As inscrições podem ser feitas até 19 de julho por meio do link: https://tinyurl.com/jvtvp2je.