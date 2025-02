Descarte irregular: fiscais da SSM multam proprietário de veículo após flagra de moradores

Os fiscais da Secretaria de Serviços Municipais emitiram uma multa nesta segunda-feira, dia 24 de fevereiro, para o proprietário de um veículo flagrado por moradores, no Jardim Ypê Pinheiro, ao fazer o descarte irregular de entulho. O veículo pertence a uma empresa localizada na Vila São Carlos e foi autuada em 400 UFIM’s (Unidades Fiscais do Município), no valor de R$ 1.924,00.

O flagra ocorreu no final de semana e a moradora responsável pela filmagem disse que o veículo voltou ao local para despejar entulho, ou seja, não é a primeira vez que o veículo é visto pela área fazendo o descarte de forma irregular. A multa por despejo irregular foi aplicada e o responsável terá um prazo de 24 horas para remover todo o lixo do local, o que pode acarretar nova autuação, caso não cumpra.

“Manter a limpeza da cidade do tamanho de Mogi Guaçu é um desafio que envolve ações de conscientização e de fiscalização constantes. Para coibir a prática de descarte irregular de lixo e entulho, a Prefeitura aumentou os valores das multas e vai investir em estrutura e ações de fiscalização”, destacou o secretário de Serviços Municipais, Fábio Luduvirge.

Somente neste ano, a Secretaria de Serviços Municipais já emitiu 16 multas por despejo irregular. O descarte irregular é crime ambiental, o que pode resultar em multa de 200 a 400 UFIM’s. “São pessoas e até empresas que saem do conforto de seus lares para jogar lixo e entulho em áreas verdes ou em terrenos baldios. É uma prática abusiva e que vamos combater”, ressaltou o secretário.

O secretário destacou que a Prefeitura presta vários serviços com o intuito de facilitar para quem precisa se desfazer de materiais, como a coleta de galhos e entulhos e a coleta domiciliar. Vale lembrar que no estacionamento do Centro Cultural já existe o Leva (Local de Entrega Voluntária Assistido), para o descarte de materiais recicláveis.

O Poder Público conta com o apoio da população para coibir esse crime ambiental. Ao presenciar o crime de descarte irregular de entulho e lixo nas ruas, áreas verdes ou terrenos a denúncia pode ser feita anonimamente pelo telefone 156 (Ouvidoria do Município) ou diretamente para a SSM pelo 3811-7030 (WhatsApp).