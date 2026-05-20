Dia D da Campanha do Agasalho 2026 terá Drive-Thru na Feira Cultural e arrecadação no Miss Posse

O Dia D da Campanha do Agasalho 2026 será realizado no próximo dia 23 de maio, em Santo Antônio de Posse, com duas ações principais de arrecadação: um Drive-Thru na Feira Cultural, na Praça do Novo Centro, das 9h às 12h, e ponto de coleta durante o Miss Posse 2026, no Ginásio Municipal de Esportes Francisco Ferreira, o Chicão., a partir das 19h.

A ação é realizada pelo Fundo Social de Solidariedade de Santo Antônio de Posse, com apoio da EPTV. A campanha segue até o dia 31 de julho e traz como tema “Aumente a Temperatura do Bem. Doe”. A iniciativa tem como objetivo arrecadar roupas, calçados, cobertores e acessórios de inverno em bom estado, destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

Durante o Dia D, a população poderá contribuir de forma prática e acessível. Pela manhã, o Drive-Thru facilita a entrega das doações sem a necessidade de sair do veículo. À noite, a mobilização continua durante o Miss Posse, ampliando a participação da comunidade.

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Silvana Pinck Cortez, destaca a importância da participação da população na ação. “O Dia D é um momento de mobilização coletiva. Cada doação representa cuidado e faz diferença na vida de quem mais precisa neste inverno. Convidamos toda a população a participar e fortalecer essa corrente de solidariedade”, afirmou.

Podem ser doados itens como jaquetas, blusas, calças, meias, toucas, luvas, calçados, cobertores e roupas infantis, femininas e masculinas, além de roupinhas de inverno para pets. Todos os itens devem estar em bom estado e prontos para uso.