Diplomas universitários passam a ser emitidos exclusivamente em formato digital no Brasil

Medida já está em vigor desde 1º de julho e tem como foco evitar fraudes, ampliar a segurança e modernizar o sistema educacional

Desde o dia 1º de julho de 2025, os diplomas de cursos superiores emitidos por universidades públicas e privadas em todo o país passaram a ser obrigatoriamente no formato digital, conforme nova determinação do Ministério da Educação (MEC). A medida representa um avanço na modernização dos processos acadêmicos e tem como principais objetivos reforçar a segurança, evitar fraudes e facilitar o armazenamento dos documentos.

Com a nova regra, os diplomas em papel — ainda válidos — passam a ser considerados apenas decorativos, uma vez que o modelo digital é o único com reconhecimento oficial. A obrigatoriedade já está valendo para todos os cursos de graduação, mas os cursos de pós-graduação e residências médicas têm um prazo estendido até 2 de janeiro de 2026 para se adequar à norma.

Os diplomas digitais contam com recursos como assinatura digital e carimbo eletrônico, mecanismos que garantem a autenticidade do documento e dificultam sua falsificação. A proposta foi anunciada em abril de 2018, permitindo que as instituições de ensino tivessem tempo hábil para adaptar seus sistemas.

De acordo com o MEC, universidades que não cumprirem a nova exigência estarão sujeitas a advertências e sanções administrativas. A medida também visa alinhar o Brasil às tendências globais de inovação tecnológica no setor educacional, com foco em processos mais ágeis e seguros tanto para os estudantes quanto para as instituições.

A implementação do diploma digital é vista como um passo importante rumo à digitalização completa da educação superior no país, trazendo benefícios como praticidade no acesso e verificação dos documentos, além da economia de recursos materiais.