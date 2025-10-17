Do calor ao frio: como o clima redefine o cuidado com a pele

As variações de temperatura ao longo do ano exigem atenção redobrada nos cuidados com a pele. A combinação de calor intenso, umidade ou frio seco altera diretamente a oleosidade, a hidratação e até a sensibilidade cutânea. Por isso, adaptar a rotina de skincare a cada estação é importante para manter o equilíbrio da pele.

Verão e umidade: cuidados contra oleosidade e exposição solar

O calor e a umidade típicos do verão intensificam a produção de sebo e suor, o que pode resultar em poros dilatados e surgimento de acne. Além disso, a exposição solar constante favorece manchas e queimaduras, se a fotoproteção for insuficiente.

De acordo com o dermatologista Dr. Thales Bretas, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, em entrevista à Veja Saúde, “no verão, quando temos altas temperaturas e muita umidade, devemos nos preocupar com a oleosidade. São as pessoas com pele oleosa as que mais sofrem nessa temporada. Usar um sabonete mais adstringente, filtro solar com controle de oleosidade e um tônico de limpeza profunda à noite são medidas que ajudam a controlar o brilho da pele”.

Entre os cuidados mais indicados para o período, estão:

● Higienização leve e regular: lavar o rosto duas vezes ao dia com sabonetes específicos para o tipo de pele.

● Fotoproteção diária: usar protetores com FPS acima de 30, reaplicando a cada duas horas.

● Hidratação equilibrada: optar por hidratantes em gel, com textura leve e rápida absorção.

A escolha dos produtos certos também é determinante. Texturas muito densas ou oleosas podem agravar o brilho excessivo e o desconforto durante os dias quentes.

Outro ponto de atenção é o uso de maquiagem. Bases com acabamento matte ou protetores com cor ajudam a uniformizar o tom da pele, sem obstruir os poros.

Inverno e clima seco: hidratação e regeneração em foco

Durante o inverno, as baixas temperaturas e a menor umidade do ar reduzem a produção natural de sebo, tornando a pele mais seca, áspera e sensível. Assim, é importante priorizar fórmulas mais hidratantes e produtos que reforcem a barreira cutânea.

O Dr. Bretas recomenda que, nesse período, seja possível incluir ácidos e ativos clareadores, já que há menor risco de sensibilização pela exposição solar. “Essas adaptações são necessárias para proteger a barreira cutânea e evitar desequilíbrios, como o ressecamento ou o aparecimento de acne.”

Entre estações: atenção à transição e à constância da rotina

As mudanças bruscas entre o calor e o frio são os períodos mais desafiadores para a pele. É comum o aparecimento de descamação, sensibilidade ou oleosidade localizada – resultado da dificuldade do organismo em se adaptar rapidamente às variações climáticas. Para amenizar esses efeitos, os dermatologistas recomendam:

● evitar trocas drásticas de produtos de uma estação para outra;

● introduzir novos ativos, de forma gradual, observando a resposta da pele;

● manter a proteção solar o ano todo, mesmo em dias nublados;

● apostar em uma alimentação equilibrada, rica em frutas e vegetais, que auxilia na hidratação de dentro para fora.

Essas orientações ajudam a preservar o equilíbrio da pele em qualquer clima e reduzem a necessidade de tratamentos corretivos mais intensos.

O momento de mudança de estação é também o instante em que muitos consumidores aproveitam para renovar os produtos. Datas especiais, como a Black Friday, são uma oportunidade para testar novas combinações e renovar os produtos para preparar a pele antes da chegada do verão.

O clima muda, mas o cuidado deve ser constante

As estações influenciam diretamente a saúde e a aparência da pele, mas uma rotina de cuidados adequada faz toda a diferença. Adaptar produtos conforme o clima é uma forma de manter a pele protegida e saudável o ano todo.

Além disso, períodos de grandes promoções, aproveitando para adquirir produtos de skincare na Black Friday, oferecem uma oportunidade para repor ou atualizar itens de acordo com a estação, de hidratantes mais potentes a protetores leves para o verão. O segredo está em compreender as necessidades da própria pele e ajustar o necessário com consciência, informação e equilíbrio.