Dois acidentes seguidos deixam uma pessoa morta e duas feridas na SP-340

Foto: Artesp

O primeiro ocorreu pouco antes do pedágio, no km 120; o segundo, próximo a Mogi Mirim, no km 165

A terça-feira (15) foi marcada por dois acidentes graves na Rodovia SP-340, importante ligação entre Campinas e o Circuito das Águas. As ocorrências aconteceram em pontos diferentes da rodovia, com poucas horas de intervalo entre elas, mobilizando equipes da Renovias, Polícia Militar Rodoviária e Corpo de Bombeiros.

Atropelamento fatal em Jaguariúna

O primeiro acidente aconteceu por volta das 10h20, na altura do km 120, sentido norte (em direção a Jaguariúna). De acordo com a concessionária Renovias, um pedestre tentava cruzar a pista quando foi atingido por um veículo que trafegava pela faixa 3.

O impacto foi tão forte que a vítima foi arremessada. O pedestre não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local.

As faixas precisaram ser parcialmente interditadas para o atendimento da ocorrência, e o tráfego só foi totalmente liberado por volta das 12h14.

Colisão seguida de tombamento em Mogi Mirim

Cerca de uma hora depois, por volta das 11:50, uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrada no km 165, no município de Mogi Mirim. Segundo relatos colhidos no local, ambos os veículos trafegavam no sentido norte. A motocicleta seguia pela faixa 2, enquanto o automóvel trafegava pela faixa 1.

O condutor do carro teria perdido o controle da direção e colidido lateralmente contra a moto. Na sequência, o veículo tombou sobre a pista. Os dois passageiros da moto – motorista e garupa – ficaram levemente feridos.

A colisão provocou bloqueios momentâneos nas faixas da rodovia e gerou congestionamento de dois quilômetros entre os kms 163 e 165. O trânsito foi totalmente normalizado por volta das 12h18.