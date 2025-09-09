EDIÇÃO ESPECIAL DO JAGUARIÚNA SOLIDÁRIA ACONTECERÁ NESTA QUARTA NO BOULEVARD

Nesta quarta-feira,10, o Programa Jaguariúna Solidária terá uma edição especial em comemoração ao aniversário de 71 anos do município. A ação será realizada das 9h às 13h, no Boulevard do Centro Cultural.

Promovido pelo Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna o evento trará novidades e atrações aos presentes, com distribuição de pipoca e algodão-doce para as crianças.

Serão oferecidos gratuitamente roupas, calçados e acessórios para famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa tem como objetivo aproximar a comunidade e reforçar a solidariedade entre os moradores.

Serviço:

Jaguariúna Solidária – edição especial de aniversário de Jaguariúna

Data: 10/09

Horário: 9h às 13h

Local: Boulevard do Centro Cultural