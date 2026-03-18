EDUCAÇÃO DE JAGUARIÚNA PARTICIPA DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA O DIA INTERNACIONAL DA SÍNDROME DE DOWN

A Secretaria de Educação de Jaguariúna, em parceria com o Projeto Cromossomos, participa de uma campanha especial de sensibilização em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março. A iniciativa busca ampliar o conhecimento sobre a trissomia do cromossomo 21 (T21), promover a inclusão e fortalecer o acolhimento às famílias.

Neste ano, a campanha ganha ainda mais força com o apoio da Secretaria de Educação, que reforça a importância da conscientização e do engajamento da sociedade, além de mobilizar todas as escolas municipais para ampliar o alcance das ações.

Todos os alunos terão acesso a informações sobre a síndrome de Down, bem como à campanha “Meias Trocadas”, que acontecerá no dia 20 de março, incentivando a participação e o apoio à causa. A ação, já conhecida mundialmente, simboliza a diversidade e reforça a importância do respeito às diferenças.

O Projeto Cromossomos nasceu com o propósito de descomplicar a trissomia 21, quebrar paradigmas e levar informação de forma acessível à sociedade. A proposta envolve não apenas a conscientização, mas também a criação de espaços de troca, apoio e inclusão para pessoas com síndrome de Down e suas famílias.

“Mais do que uma data simbólica, o dia 21 de março se torna um convite à reflexão sobre inclusão, respeito e valorização da diversidade”, informa a Secretaria de Educação de Jaguariúna. “A campanha representa um importante passo na construção de uma sociedade mais inclusiva e consciente, fortalecendo o papel da escola como espaço de acolhimento, informação e formação cidadã”, completa a pasta.