EDUCAÇÃO PROMOVE MELHORIAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Jaguariúna vem realizando intervenções e obras de melhorias em diversas unidades da rede.

Na Escola Municipal de Educação Infantil, EMEI “Criança Feliz”, localizada no Jardim Botânico, os serviços realizados entre os meses de maio e julho visaram o reforço da fundação da sala 1, com a colocação de estacas de reação tipo mega, um método eficaz para recuperar a segurança e eficiência de edificações sem necessidade de demolições. Esta unidade atende 92 crianças de 4 a 6 anos.

Já no Centro de Educação Infantil, CEI e EMEI “Profª Ana Lúcia Marion”, do Jardim Boa Vista, as obras seguem em andamento, com previsão de conclusão para o final de setembro. Nesta unidade está sendo implantada uma armação de telhas cerâmicas, além de adequação da tubulação de alimentação da rede de água potável, com colocação de bomba para melhoria da pressão na rede. Atende crianças de 0 a 6 anos, com 214 alunos matriculados.

Com previsão de término em dezembro, a intervenção no Centro de Educação Infantil “Jardim Sônia” prossegue. Prevê pintura geral, construção de lactário, reforma da rede de água quente do fraldário e colocação com o novo padrão de identidade visual do município. Atualmente atende 107 crianças de 0 a 3 anos.