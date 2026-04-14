EM SOLENIDADE NA PREFEITURA, CONTRATOS DO PROGRAMA BOLSA ATLETA DE JAGUARIÚNA SÃO ASSINADOS
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, realizou na tarde desta terça-feira, 14, na Fazenda da Barra, a solenidade de assinatura de contrato dos contemplados do Programa Bolsa Atleta 2026.
A relação inclui atletas de diversas modalidades, como jiu-jitsu, kung-fu, corrida de rua, mountain bike, ciclismo, taekwondo, kartismo e ginástica rítmica, entre outras.
Coordenado pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), o programa tem como objetivo apoiar atletas, paratletas, atletas-guia e equipes do esporte de rendimento que representem Jaguariúna em competições oficiais regionais, estaduais, nacionais e internacionais. Ao todo, serão disponibilizadas 17 bolsas:
André Troitino Kosh – Jiu-Jitsu
Fernão José De Campos Souza Zanon – Jiu-Jitsu
Pedro Henrique Serafim Dell Vecchio – Jiu-Jitsu
Nathália Penna Felicio de Oliveira – Kung Fú
Caique Ferreira Lopes – Corrida De Rua
Marina Máyra Malhachias da Silva – Corrida De Rua
Manuela Augusto Barbosa – Jiu-Jitsu
Elias de Oliveira Sousa – Moutain Bike
Emerson Aparecido de Menezes – Ciclismo
Manuela Alves da Silva – Ginástica Rítmica
Sarah do Prado Godoi – Jiu-Jitsu
Manuela Franco de Paula – Taekwondo
Davi Guilherme Silva – Taekwondo
Victor Emanuel de Oliveira Silva – Taekwondo
Gustavo Meulman Bortolaci – Kart
Maria Isabella Fernandes Terenzi – Taekwondo
Sophia Alves Falcirolli – Taekwondo
Participam do programa atletas residentes no município há pelo menos dois anos e que alcançaram até a quinta colocação em competições oficiais nos últimos dois anos.
O Bolsa Atleta prevê auxílio mensal de até R$ 1 mil por até 12 meses, auxílio competição de até R$ 7 mil por evento e apoio anual a equipes esportivas, conforme o número de atletas. Os recursos podem ser utilizados para despesas como treinamento, alimentação, saúde, transporte, hospedagem e materiais esportivos.
Como contrapartida, os contemplados deverão representar Jaguariúna nas competições, utilizar o brasão do município em uniformes e autorizar o uso de imagem em ações institucionais. O edital reforça o compromisso da Prefeitura com o fortalecimento do esporte, a valorização dos talentos locais e o incentivo ao alto rendimento esportivo.
Foto: Diego Monarin