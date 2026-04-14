EM SOLENIDADE NA PREFEITURA, CONTRATOS DO PROGRAMA BOLSA ATLETA DE JAGUARIÚNA SÃO ASSINADOS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, realizou na tarde desta terça-feira, 14, na Fazenda da Barra, a solenidade de assinatura de contrato dos contemplados do Programa Bolsa Atleta 2026.

A relação inclui atletas de diversas modalidades, como jiu-jitsu, kung-fu, corrida de rua, mountain bike, ciclismo, taekwondo, kartismo e ginástica rítmica, entre outras.

Coordenado pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), o programa tem como objetivo apoiar atletas, paratletas, atletas-guia e equipes do esporte de rendimento que representem Jaguariúna em competições oficiais regionais, estaduais, nacionais e internacionais. Ao todo, serão disponibilizadas 17 bolsas:

André Troitino Kosh – Jiu-Jitsu

Fernão José De Campos Souza Zanon – Jiu-Jitsu

Pedro Henrique Serafim Dell Vecchio – Jiu-Jitsu

Nathália Penna Felicio de Oliveira – Kung Fú

Caique Ferreira Lopes – Corrida De Rua

Marina Máyra Malhachias da Silva – Corrida De Rua

Manuela Augusto Barbosa – Jiu-Jitsu

Elias de Oliveira Sousa – Moutain Bike

Emerson Aparecido de Menezes – Ciclismo

Manuela Alves da Silva – Ginástica Rítmica

Sarah do Prado Godoi – Jiu-Jitsu

Manuela Franco de Paula – Taekwondo

Davi Guilherme Silva – Taekwondo

Victor Emanuel de Oliveira Silva – Taekwondo

Gustavo Meulman Bortolaci – Kart

Maria Isabella Fernandes Terenzi – Taekwondo

Sophia Alves Falcirolli – Taekwondo

Participam do programa atletas residentes no município há pelo menos dois anos e que alcançaram até a quinta colocação em competições oficiais nos últimos dois anos.

O Bolsa Atleta prevê auxílio mensal de até R$ 1 mil por até 12 meses, auxílio competição de até R$ 7 mil por evento e apoio anual a equipes esportivas, conforme o número de atletas. Os recursos podem ser utilizados para despesas como treinamento, alimentação, saúde, transporte, hospedagem e materiais esportivos.

Como contrapartida, os contemplados deverão representar Jaguariúna nas competições, utilizar o brasão do município em uniformes e autorizar o uso de imagem em ações institucionais. O edital reforça o compromisso da Prefeitura com o fortalecimento do esporte, a valorização dos talentos locais e o incentivo ao alto rendimento esportivo.

Foto: Diego Monarin