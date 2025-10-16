Empresa de locação de veículos é alvo de furto durante a madrugada em Jaguariúna

Criminosos invadiram o local, danificaram cofre e furtaram carro, celulares, rodas e estepes; autoria ainda é desconhecida

Na madrugada do dia 11 de outubro, uma empresa de aluguel de veículos localizada em Jaguariúna foi alvo de furto qualificado. O caso foi registrado pela Delegacia de Polícia Seccional de Mogi Guaçu, com atuação do Plantão Policial de Jaguariúna, pertencente ao DEINTER 2 – Campinas.

Segundo informações da Polícia Militar, os autores do crime acessaram o interior do estabelecimento por uma janela do banheiro, danificaram o cofre da empresa e subtraíram três aparelhos celulares, vinte e quatro rodas automotivas, alguns estepes e um veículo modelo Fiat Strada. Ainda tentaram levar um segundo automóvel do mesmo modelo, mas não obtiveram êxito. A autoria do crime segue sendo apurada, e a Polícia Científica foi acionada para realizar perícia no local.