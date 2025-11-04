Enem 2025: candidatos realizam o 1º dia de provas neste domingo; confira horários e principais orientações

Exame reúne milhões de estudantes em todo o país e exige atenção redobrada com os horários de entrada e fechamento dos portões

Milhões de estudantes brasileiros se preparam para o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, que será aplicado neste domingo, 9 de novembro. O exame é a principal porta de entrada para universidades públicas e privadas de todo o país, além de programas como o Sisu, Prouni e Fies.

Neste primeiro dia, os participantes responderão a 90 questões objetivas das áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de elaborarem a redação dissertativa-argumentativa.

O segundo dia de provas será no domingo seguinte, 16 de novembro, com questões de Matemática e Ciências da Natureza. Para os municípios paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, as provas ocorrerão em 30 de novembro e 7 de dezembro, por conta de ajustes logísticos locais.

Horários do Enem 2025

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h (impreterivelmente)

Início das provas: 13h30

Término no 1º dia: 19h

Término no 2º dia: 18h30

Os portões serão fechados pontualmente às 13h, sem tolerância para atrasos. É recomendável que os candidatos cheguem com antecedência mínima de uma hora para evitar imprevistos.

O que levar

Documento oficial com foto (RG, CNH, passaporte, carteira de trabalho ou outro documento válido);

Caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente;

Cartão de confirmação de inscrição (impresso ou digital);

Lanche e água em recipientes transparentes.

O que é proibido

Durante a prova, não é permitido o uso de aparelhos eletrônicos, relógios, fones de ouvido, lápis, lapiseira, corretivo ou borracha. O celular deve permanecer desligado e guardado em embalagem lacrada fornecida pelos fiscais.

Duração das provas

No primeiro dia, o tempo total é de 5h30, por incluir a redação. Já no segundo dia, a duração é de 5h, com foco apenas nas questões objetivas.

O Enem 2025 representa mais do que uma avaliação — é uma oportunidade para milhões de estudantes darem o primeiro passo em direção ao ensino superior. Por isso, atenção aos detalhes e planejamento são fundamentais para um bom desempenho.