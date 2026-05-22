Entrega dos uniformes escolares para toda a Rede Municipal começa na próxima semana

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inicia, na próxima semana, a entrega dos uniformes escolares para todos os alunos da rede municipal de ensino. O processo de aquisição ocorreu em duas etapas distintas e exigiu readequações administrativas após dificuldades enfrentadas por uma das empresas fornecedoras contratadas.

A primeira etapa teve início ainda em 2024, contemplando a aquisição de bermudas e jaquetas. Após a realização da licitação e a continuidade contratual dentro dos prazos legais, a Secretaria Municipal de Educação realizou, em julho de 2025, os pedidos dos itens. As entregas ocorreram alguns meses depois, permitindo o recebimento das peças previstas nessa fase do processo.

No mesmo período, também foram solicitadas camisetas e calças dentro do contrato vigente. Entretanto, a empresa responsável declarou falência posteriormente, encerrando suas atividades e impossibilitando a continuidade do contrato e a entrega desses itens. Diante da situação, foi necessário iniciar um novo processo licitatório exclusivo para aquisição das camisetas e calças.

A nova etapa começou no segundo semestre de 2025 e seguiu todos os procedimentos legais exigidos pela administração pública, passando pelas fases de licitação, contratação, empenho e emissão dos pedidos para a empresa vencedora.

Durante a execução contratual, a fornecedora solicitou ampliação do prazo de entrega, justificando dificuldades na cadeia produtiva do setor têxtil relacionadas ao cenário econômico internacional e aos impactos gerados pela crise do petróleo. Após análise técnica, o pedido foi aceito pela administração municipal.

As entregas tiveram início nos primeiros meses deste ano. Todas as camisetas já haviam sido recebidas pela Secretaria Municipal de Educação e, nesta sexta-feira, 22 de maio, chegaram as últimas calças previstas no processo, concluindo o recebimento de todos os itens e permitindo o início da distribuição dos uniformes aos alunos da rede municipal.

A Secretaria Municipal de Educação explica que, mesmo com parte dos itens já disponíveis, optou por aguardar a conclusão do processo antes de iniciar a distribuição. A decisão foi tomada para evitar que alunos recebessem kits incompletos em períodos diferentes, garantindo uma entrega organizada e igualitária para todos os estudantes da rede municipal.

O investimento realizado para aquisição desta etapa dos uniformes foi de R$ 278.932,00. Somado ao processo anterior, a iniciativa representa um importante investimento da administração municipal para garantir organização, identificação e igualdade entre os alunos da rede pública de ensino.

A Secretaria destaca ainda que todos os processos seguiram rigorosamente os trâmites legais exigidos pela administração pública e reforça que a entrega dos uniformes representa mais estrutura e suporte aos estudantes da rede municipal.