Equipes de conservação reforçam a manutenção de aceiros para evitar expansão de focos de incêndio

A Renovias está intensificando o trabalho de manutenção e

construção de aceiros, ao longo da malha viária, especialmente em

regiões próximas a plantações de cana de açúcar. Este trabalho

requer atenção especial entre os meses de março e junho, período de

estiagem, com maior risco de incêndio.

Aceiros são faixas existentes no limite da faixa de domínio, onde a

vegetação é completamente eliminada da superfície do solo com a

finalidade de prevenir a passagem do fogo para área de vegetação,

evitando assim queimadas ou incêndios.

No período de estiagem, a preocupação com os focos de incêndio

aumenta, por isso, a Concessionária trabalha para reduzir os riscos. Na

rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340) o trabalho de

manutenção e construção de aceiros está sendo realizado nos

seguintes trechos: do km114 ao 118 (Campinas) e do km 235 ao 241 (Casa

Branca). Na rodovia SP-342, os aceiros estão passando por manutenção

do km 184 ao 191, em Mogi Guaçu e Espírito Santo do Pinhal.

Além deste trabalho específico voltado à prevenção de incêndios, a

Concessionária segue com a programação de roçadas manuais e

mecânicas ao longo de toda a extensão de sua malha viária.

A Concessionária reforça aos clientes que respeitem a sinalização e

os limites de velocidade ao passar pelos locais com obras e/ou serviços

de manutenção, uma vez que operários estão nas imediações da

pista.

Para evitar possíveis transtornos nos locais com restrições de

tráfego, recomenda-se, sempre que possível, que programem seus

deslocamentos. As condições do trânsito estão disponíveis no site

www.renovias.com.br [1].

O Sistema de Atendimento aos Usuários (SAU) da Renovias está à

disposição dos motoristas, 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta

ligar no 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência, implantados

a cada quilômetro.

A Renovias destaca ainda que o cronograma de obras é dinâmico e

poderá sofrer alterações. Em caso de condições climáticas

desfavoráveis, os serviços serão reprogramados.