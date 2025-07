‘ESCOLA DAS ARTES BEM PERTINHO DE VOCÊ’ LEVA CULTURA E DIVERSÃO AOS CONDOMÍNIOS JAGUARIÚNA 1 E 2 NESTE SÁBADO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realiza neste sábado, dia 26 de julho, mais uma edição do projeto “Escola das Artes Bem Pertinho de Você”, que desta vez será promovido nos condomínios Jaguariúna 1 e 2, das 9h às 12h.

A atividade é totalmente gratuita e faz parte da programação do Festival de Férias de Jaguariúna, oferecendo uma manhã de cultura, lazer e interação para toda a comunidade. Entre as atrações estão aulas de ritmo, gincanas e uma animada apresentação de hip-hop, voltadas a públicos de todas as idades.

O objetivo do projeto é descentralizar as ações culturais da cidade, levando atividades da Escola das Artes até os bairros, fortalecendo o acesso da população à cultura e às expressões artísticas.

“Queremos que a arte e a cultura estejam presentes em todos os cantos da cidade. O ‘Escola das Artes Bem Pertinho de Você’ é uma forma de aproximar a comunidade das atividades que oferecemos e incentivar a participação de crianças, jovens e adultos em práticas culturais”, informa a Secretaria de Cultura.

O evento será realizado em espaço nos próprios condomínios e contará com a presença de professores da Escola das Artes, que vão comandar as atividades com muita animação e interatividade.

O Festival de Férias segue até este sábado com diversas atrações culturais em diferentes pontos da cidade, promovendo arte, lazer e entretenimento gratuito para a população de Jaguariúna.