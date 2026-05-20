ESCOLA DAS ARTES DE JAGUARIÚNA ABRE VAGAS REMANESCENTES PARA CURSOS GRATUITOS

A Secretaria de Cultura de Jaguariúna informa que a Escola das Artes está com vagas remanescentes para diversos cursos gratuitos oferecidos à população.

Os interessados devem procurar a Escola das Artes, localizada no Parque Santa Maria, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h, para verificar a disponibilidade e realizar a inscrição.

De acordo com a Secretaria de Cultura, também foi liberada a inscrição em um terceiro curso para alunos que já participam de duas modalidades, desde que haja vagas disponíveis.

As vagas remanescentes são para os seguintes cursos: artesanato, ballet, capoeira, dança de salão, dança do ventre infantil, desenho, espanhol, estética, gastronomia, hip hop, inglês, italiano, libras, meditação, pilates, teatro, teatro musical, teclado, violão e yoga.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3867-4105 ou pelo telefone da Escola das Artes: (19) 3867-9700, ramal 2326.

Foto: arquivo