ESCOLA OSCARLINA PIRES TURATO INAUGURA NOVA BIBLIOTECA

A Escola Oscarlina Pires Turato inaugurou nesta quinta-feira, dia 25 de setembro, sua biblioteca totalmente revitalizada, agora nomeada em homenagem à professora Lígia Beatriz Franco, que dedicou dez anos de sua carreira à instituição como diretora. Reconhecida pelo zelo, carinho e atenção à comunidade escolar, Lígia deixa um legado que agora se perpetua também em um espaço dedicado ao conhecimento e à formação cidadã.

A revitalização da escola foi ampla e incluiu novas pinturas, jardinagem, melhorias na sala de informática e a completa reestruturação da biblioteca. O projeto só se tornou possível graças ao apoio fundamental de Márcio José Lopes, morador da região, que foi reconhecido como verdadeiro “Amigo da Escola”.

Sensibilizado com a importância da educação para o desenvolvimento da comunidade, Márcio se engajou pessoalmente na realização das melhorias. “Essa atitude é um gesto nobre e inspirador, que reforça a importância de valorizar a educação e apoiar iniciativas que transformam vidas”, destacou a direção da escola durante a cerimônia.

Para alunos, professores e familiares, a inauguração da biblioteca não representa apenas a entrega de um novo espaço de leitura e aprendizado, mas também um símbolo de memória e compromisso com o futuro das novas gerações.

Foto: Thiago Carvalho