ESCOLAS DE MOGI GUAÇU E MOGI MIRIM RECEBEM O PROJETO ARTES & EFEITO

Voltado ao público juvenil o projeto oferece o contato com a arte da fotografia e do grafite

O Artes & Efeito estará com oficinas de fotografias nas cidades de Mogi Guaçu e Mogi Mirim (SP), no mês de agosto. Duas escolas estaduais serão contempladas pelo projeto que aborda conceitos teóricos e das técnicas em fotografia, com a criação de composições.

Nos dias 19 e 20 de agosto, os alunos da E.E. Antônio José Peres Marques (Mogi Mirim) terão contato com a linguagem visual, na expressão da criatividade.

Os jovens da escola E.E. Profº Geraldo Sorg (Mogi Guaçu) participarão da oficina de fotografia nos dias 25 e 26 de agosto.

A fotografia é uma ferramenta de comunicação e expressão social, com imagens é possível despertar sentimentos e reflexões. As oficinas de fotografia ministradas no projeto exploram a criatividade para temáticas voltadas ao meio ambiente, cidadania e cotidiano.

As fotografias produzidas serão expostas na escola, com a foto revelada e entregue no dia.

No mês de setembro, o projeto Artes & Efeito seguirá com a oficina de grafite e os alunos de mais duas novas escolas participarão de oficinas de grafite. Os interessados nas artes visuais poderão conhecer a arte e a não pichação.

O Artes & Efeito desperta a sensibilidade e a criatividades de alunos, proporciona uma reflexão crítica voltada a conceitos de cidadania.

Aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo (ProAC), por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, o Artes & Efeito é uma realização do Instituto Eco Ambiental e Social- IEAS, com patrocínio da TENNECO.

Patrícia Henrique, Presidente do Instituto Eco Ambiental e Social, destaca o compromisso do projeto em democratizar o acesso à cultura e fortalecer o papel transformador da arte na sociedade. “Proporcionar aos jovens a oportunidade de se expressarem artisticamente é crucial para fomentar o pensamento crítico e promover a conscientização”, afirma.

SOBRE INSTITUTO ECO AMBIENTAL E SOCIAL – IEAS

O Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS) é uma organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) sem ﬁns lucrativos que tem como foco a preservação e a conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Saiba mais sobre o Instituto acessando o site www.institutoeco.com.br

SOBRE TENNECO

A Tenneco é uma das principais fabricantes e comerciantes do mundo de produtos automotivos para clientes de equipamentos originais e de reposição. Por meio de nossos grupos de negócios DRiV, Performance Solutions, Clean Air e Powertrain, a Tenneco está impulsionando avanços na mobilidade global ao fornecer soluções tecnológicas para veículos leves, caminhões comerciais, off-road, industriais, automobilismo e reposição.

Artes & Efeito

OFICINA DE FOTOGRAFIA – MOGI MIRIM

Datas: 19 e 20 de agosto de 2025

Horário: das 7h20 às 17h30

Local: E.E. Antônio José Peres Marques

Rua Peru, nº 600, Vila Universitária

Mogi Mirim-SP

OFICINA DE FOTOGRAFIA – MOGI GUAÇU

Datas: 25 e 26 de agosto

Horário: das 7h20 às 17h30

Local: E.E.Profº Geraldo Sorg

Rua Julio Fernandes, nº 530- Martinho Prado Junior

Mogi Guaçu- SP

Participação: exclusiva para alunos

Mais informações: www.artesefeito.institutoeco.com.br

Facebook: institutoecoambiental / Instagram: ecoambientalsocial