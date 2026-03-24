ESCOLAS MUNICIPAIS DE JAGUARIÚNA PROMOVEM ‘SÁBADO LETIVO’ COM ATIVIDADES CULTURAIS E INTEGRAÇÃO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza o primeiro Sábado Letivo do ano nas escolas da rede municipal de Ensino Fundamental e EMEIs. A ação acontece neste dia 28 de março, das 8h às 11h, e tem como objetivo fortalecer o vínculo entre escola, alunos e comunidade, além de proporcionar um momento de aprendizado diferenciado e participativo.

No período da manhã, as unidades escolares estarão abertas para receber pais, responsáveis e a população em geral, que poderão acompanhar de perto o desenvolvimento dos estudantes por meio da exposição de trabalhos pedagógicos realizados em sala de aula. Os projetos contemplam diversas áreas do conhecimento e refletem o empenho e a criatividade dos alunos ao longo do período letivo.

Segundo a Secretaria de Educação, a programação também contará com apresentações de música e dança, organizadas pelos próprios estudantes. Além das atividades pedagógicas e culturais, haverá ainda a venda de comidas e bebidas, organizada pelas escolas, contribuindo para a integração entre as famílias.

“O Sábado Letivo é uma estratégia importante para enriquecer o calendário escolar, garantindo o cumprimento dos dias letivos obrigatórios de forma dinâmica e significativa, ao mesmo tempo em que aproxima a comunidade do cotidiano escolar”, informa a secretaria.

Foto: Thiago Carvalho