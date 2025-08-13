Escuta Pública reúne setor cultural para definir prioridades em Posse

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio do Departamento Municipal de Cultura e Turismo, promoveu na noite da última terça-feira, 12 de agosto, uma Escuta Pública (Pnab Ciclo 1) com os agentes culturais do município. O encontro, realizado na Câmara Municipal, teve como objetivo discutir e construir, de forma colaborativa, o Plano Nacional Aldir Blanc (PNAB) na esfera local.

A iniciativa segue as diretrizes da nova fase da Lei Aldir Blanc, que incentiva a participação da sociedade civil na formulação das políticas públicas culturais. Durante a reunião, representantes do setor puderam apresentar propostas, apontar demandas e contribuir diretamente para a elaboração do plano que será encaminhado ao Governo Federal.

O presidente do Conselho Municipal de Cultura, Murilo Meneghetti, reforçou o papel da escuta como instrumento de fortalecimento do setor. “Este encontro é fundamental para que todos os agentes culturais tenham voz e possamos construir juntos políticas públicas mais efetivas e alinhadas a nossa realidade, ouvimos e vamos começar a planejar para os próximos anos, até mesmo além da Lei Aldir Blanc,” afirmou

A supervisora de Gestão Cultural, Mônica Calixto, destacou a importância desse primeiro momento de diálogo com o setor. “Além de promovermos a primeira escuta, também tivemos a oportunidade de conhecer os artistas possenses e ouvir iniciativas amplas de cultura que o município possa vir a realizar, agora, no próximo encontro, apresentaremos os resultados da análise das propostas recebidas e iniciaremos o planejamento de ações concretas para fortalecer a cultura na cidade nos próximos anos.”

A Lei Aldir Blanc é um dos principais mecanismos de fomento à cultura no Brasil. Essa escuta, garante que os recursos e ações previstas estejam alinhados às reais necessidades dos profissionais de cultura da cidade. A 2ª Escuta Pública está marcada para a próxima terça-feira, 19 de agosto, às 18h30 também na Câmara Municipal.