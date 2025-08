ESPETÁCULO DE DANÇA ‘ÊXODOS’ ESTREIA NESTA SEXTA NO TEATRO DONA ZENAIDE COM ENTRADA GRATUITA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Cultura, convida a população para a estreia em Jaguariúna do espetáculo “Êxodos – Qualquer Lugar Pode Ser Um Destino”, do coletivo de dança À Margem, que acontece nesta sexta-feira, 1º de agosto, às 20h, no Teatro Municipal Dona Zenaide. A entrada é gratuita.

Com direção artística de Ellen Navarro e Andrey Zignnatto, a apresentação marca um trabalho que mistura corpo, movimento e narrativa poética para abordar temas como deslocamento, pertencimento e as múltiplas formas de migração — físicas, afetivas e simbólicas.

O coletivo À Margem é conhecido por sua pesquisa em dança contemporânea, com foco em temas sociais e no diálogo com o público por meio de experiências sensoriais, poéticas e performáticas.

Serviço:

Espetáculo: Êxodos – Qualquer Lugar Pode Ser Um Destino

Data: Hoje, 1º de agosto

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal Dona Zenaide (Rua Alfredo Bueno, 1.151, Centro)

Entrada: Gratuita

Classificação indicativa: Livre.