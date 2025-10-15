ESTAÇÃO DE GUEDES RECEBE JAGUARIÚNA SOLIDÁRIA NESTE SÁBADO

Dando sequência a programação especial de outubro – Mês das Crianças – o Fundo Social de Solidariedade levará à Estação de Guedes, a edição deste sábado, dia 18, do Programa “Jaguariúna Solidária”, das 9 h às 12h. São ações voltadas à comunidade, com atividades e serviços gratuitos e a distribuição de algodão-doce e pipoca para as crianças.

O Jaguariúna Solidária oferece gratuitamente roupas, calçados e acessórios para famílias em situação de vulnerabilidade social. Segundo o Fundo Social de Solidariedade, a iniciativa tem como objetivo aproximar a comunidade e reforçar os laços de solidariedade entre os moradores, fortalecendo a rede de apoio social do município.

Finalizando a programação de outubro, no dia 25 o evento acontecerá na Praça da Vila Guilherme.

A ação conta com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna.

Serviço:

Jaguariúna Solidária

Data: 18/10 (sábado)

Local: Estação de Guedes – Bairro Guedes

Das 9h às 12h

Foto: Arte PMJ